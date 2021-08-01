В американских компаниях-производителях вакцин против коронавируса Pfizer, с которой в Украине произошло много скандалов с нарушением условий использования и транспортировки, а также Moderna приняли решение увеличить стоимость своих вакцин от COVID-19.

Это произошло после увеличения спроса на них. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на контракты, с которым ознакомились журналисты.

Сообщается, что закупочная стоимость партии Pfizer для стран ЕС увеличена примерна на 26%, а Moderna - почти на 13%.

В частности, цена Pfizer увеличилась с 15,5 евро до 19,5 евро, а Moderna - c 19 евро до 25,5 доллара (21,5 евро по текущему курсу).

Как сообщала "Страна", в Эстонии создан спрей для носа, который по имеющейся информации способен защитить человека от коронавируса COVID-19, включая новый "индийский" штамм дельта.

Также стало известно, что за прошлые сутки в Украине от коронавируса привились почти 69 тысяч человек.

Напомним, что граждане Украины в массовом порядке начали ездить на вакцинацию в Беларусь. Там у них есть возможность привиться вакциной "Спутник V".