В НАСА сообщили, как внезапно включившаяся российская "Наука" вертела МКС на одном месте
Недавнее включение двигателей модуля "Наука" повернуло Международную космическую станцию почти на 540 градусов. Однако, затем ее вернули обратно на 180 градусов.
Об этом в своем Twitter написал руководитель полетов NASA Зебулон Сковилл.
"Выполнено почти 1,5 оборота в одну сторону по тангажу и затем 0,5 оборота в обратную", - написал он.
Руководитель сделал такое заявление в ответ пользователю, который составил график вращения МКС во время работы двигателей "Науки", включенных для противостояния им двигателей модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс".
Напомним, включение двигателей произошло 29 июля. Тогда вечером станция начала бесконтрольно вращаться.
Ранее мы также писали о том, что российский космонавт Олег Новицкий рассказал, что на МКС из модуля "Наука" при открытии люка вылетел болт.