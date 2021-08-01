Недавнее включение двигателей модуля "Наука" повернуло Международную космическую станцию почти на 540 градусов. Однако, затем ее вернули обратно на 180 градусов.

Об этом в своем Twitter написал руководитель полетов NASA Зебулон Сковилл.

"Выполнено почти 1,5 оборота в одну сторону по тангажу и затем 0,5 оборота в обратную", - написал он.

Руководитель сделал такое заявление в ответ пользователю, который составил график вращения МКС во время работы двигателей "Науки", включенных для противостояния им двигателей модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс".

Напомним, включение двигателей произошло 29 июля. Тогда вечером станция начала бесконтрольно вращаться.

Ранее мы также писали о том, что российский космонавт Олег Новицкий рассказал, что на МКС из модуля "Наука" при открытии люка вылетел болт.