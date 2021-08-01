Представительница олимпийской сборной Беларуси Кристина Тимановская заявила, что ее насильно пытаются вывести из Токио в Минск. Она обратилась за помощью в Международный Олимпийский комитет (МОК).

Сама спортсменка заявила, что её "вывозят" из Токио без ее согласия. В настоящее время она находится в здании аэропорта, туда же прибыла полиция.

"Никаких претензий [озвучено не было]. Мне просто сказали собирать вещи и лететь домой", заявила Тимановская.

Международный олимпийский комитет заявил, что изучает ситуацию.

Ранее Кристина подвергла критике спортивное начальство за внесение ее в заявку на эстафету 4х400 метров без уведомления об этом. После публичной критики к ней пришел тренер и сказал, что участвовать в соревнованиях ей нельзя, а надо срочно ехать в аэропорт и отправляться домой.

По ее мнению такая ситуация с заявкой на эстафету возникла потому, что спортивные чиновники допустили ошибку и не рассчитали необходимое число допинг-проб для других спортсменок, из-за чего те не смогли прилететь на Олимпиаду и соответственно образовалась дыра в заявке.

В НОК Беларуси сообщили, что решение о прекращении ее выступлений было принято из-за эмоционально-психологического состояния Тимановской.

В Оргкомитете Олимпиады-2020 (2021) заявили, что работают совместно с МОК в отношении сложившейся ситуации.

Сейчас она находится в полицейском участке в аэропорту Ханэда.

"Громкое и хамоватое заявление в Инстаграме, возмущение из-за перспективы выступления на Олимпиаде ещё и в эстафетном забеге за свою страну (что уже очень странно), дальнейшая ругань с тренерским штабом, серия флеш-интервью о том, как всё в Беларуси плохо, даже когда ты не в Беларуси, заявления о желании просить политического убежища в Европе.

Просто интересно: а было ли бы так же, если бы Тимановская хотя бы прошла квалификацию и хотя бы теоретически претендовала на медаль или иной более-менее приличный результат?", - рассказал об инциденте белорусский журналист Игорь Тур.

Как сообщала "Страна", сегодня же боксер Мурад Алиев, выступающий за Францию, отказался уходить с ринга после дисквалификации в знак протеста с таким решением судей.

Напомним, что сегодня наш пловец Михаил Романчук выиграл серебренную награду Олимпиады-2020 (2021). Это первое серебро для Украины в Токио.