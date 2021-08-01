"Страна" узнала подробности избиения танцора из балета певицы Нади Дорофеевой.

Это произошло ночью в пятницу возле клуба Lift. После вечеринки танцор вышел на улицу и получил от незнакомого мужчины толчок, удар об забор и еще один удар вслед. В результате у Евгения произошло кровоизлияние в мозг.

"Жене сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому", - сообщила Надя Дорофеева. Сейчас пострадавший в больнице.

Как стало известно "Стране", в этот вечер в клубе Lift выступала певица ТО-МА. Как сообщила артистка в комментарии "Стране", возле клуба в ту ночь стояли "странные" люди, которые цеплялись к тем, кто выходил с вечеринки.

Певица ТО-МА рассказала о ситуации возле клуба в ночь избиения танцора Дорофеевой. Фото: "Страна"

"Вчера было невероятное количество людей в клубе, концерт затянулся до половины четвёртого утра. Моя пресс-служба уехала раньше и предупредила мою команду и меня, что на улице стоят странные люди в чёрных куртках и цепляются к ребятам, выходящим из клуба после вечеринки. Когда мы выходили после выступления, там уже никого не было, мы спокойно прошли к машине и уехали. Происшествие с Женей случилось позже. И, конечно, это чудовищно! У меня нулевая толерантность ко всем формам нетерпимости. Такого происходить не должно. Я надеюсь, что благодаря широкой огласке, полиция активирует все силы и привлечёт к ответственности того, кто это сделал! Желаю Жене скорейшего выздоровления и сил его родителям справиться с этой бедой!", - сообщила ТО-МА "Стране".

Другие посетители клуба, которые были там сегодня ночью, также рассказали "Стране", что возле Lift дежурила компания парней "бандитской" внешности и "не украинской национальности". Скорее всего, они караулили под клубом людей нетрадиционной ориентации.

Однако самого момента нападения на танцора Евгения наши собеседники не застали.

В данный момент по соцсетям распространяют видео, по которому всех свидетелей инцидента просят опознать того, кто напал на танцора Женю.

Напомним, сегодня певица Надя Дорофеева рассказала об избиении своего танцора Евгения. Парень выходил из клуба "Лифт", когда на него накинулся неизвестный мужчина с синяком под глазом. В связи с этим знаменитость обратилась к подписчикам и правоохранителям с просьбой как можно скорее найти виновника избиения.

Ранее возле здания Офиса президента в Киеве прошел рейв поддержку прав ЛГБТ-сообщества и всех других групп, которые сталкиваются с дискриминацией. Тогда на участников рейва начали нападать радикалы из разных организаций.