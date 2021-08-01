Президент факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Ясен Николаевич Засурский ушел в мир иной на 92-м году жизни.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу факультета.

Он работал на этом факультете со дня его основания в 1952 году.

"Казалось, что Ясен Николаевич будет всегда, что он - такая же константа журфака МГУ, как памятник Ломоносову в университетском дворике. И дело даже не в том, что Засурский - последний из преподавателей, работавших на факультете с момента его основания в 1952 году", - рассказали на факультете.

Ясен Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве.

В 1944 году он окончил среднюю школу экстерном в возрасте 14 лет и поступил на английский факультет Московского государственного педагогического института иностранных языков.

В 1951 году в МГУ в возрасте около 21 года он защитил кандидатскую диссертацию по теме "Путь Теодора Драйзера к коммунизму. Драйзер и американское рабочее движение".

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Ясена Засурского.

Как сообщала "Страна", от последствий коронавируса COVID-19 скончался композитор Борис Емельянов. Он был автором песен для Михаила Боярского, Вахтанга Кикабидзе и Юрия Караченцова.

Напомним, что коронавирус активно распространяется по планете, причём кое-где ситуация даже хуже, чем была во время предыдущих волн пандемии.