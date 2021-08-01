Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что познакомился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным еще в 1980 году.

Об этом он заявил в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По словам Нарышкина, их первая встреча произошла в 1980 году (41 год назад).

В 2018 году Нарышкин рассказывал, что после окончания двухгодичного факультета Высшей школы КГБ СССР (сейчас Академией ФСБ), его определили на работу в разведывательное подразделение Ленинградского управления КГБ. Там он впервые встретился с Путиным.

Глава СВР добавил, что после встречи с нынешним президентом РФ они с Путиным вместе учились на годичном факультете Краснознаменного института КГБ, который сейчас является Академией внешней разведки.

Напомним, недавно Сергей Нарышкин заявил, что к выборам в Государственную думу (которые пройдут в России 17-19 сентября текущего года) и к президентским выборам в России в 2024 году готовятся провокации.

Добавим, что в этом году в голосовании в Госдуму смогут принять участие жители неподконтрольного Киеву Донбасса.