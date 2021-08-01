За последнее время все чаще происходят несчастные случаи из-за пренебрежения правилами безопасного поведения на воде. Так, например, недавно под Одессой подростка сильным течением унесло в открытое море. В МОЗ рассказали о правилах безопасного пребывания в воде.

Об этом написали на сайте Центра общественного здоровья Украины.

Как сообщает МОЗ, по данным ГСЧС, с начала года на водоемах Украины погибли 866 человек, из них 94 - дети. При этом, дети до 5 лет являются группой наибольшего риска. В частности утопление является одной из главной причиной смерти среди мальчиков в возрасте от 5 до 14 лет.

Также, обычно оказываются в опасности дети до 1 года. происходит этого из-за того, что ребенок остается без присмотра взрослого или под наблюдением человека, неспособного помочь.

Таким образом, МОЗ выделяют несколько факторов наибольшего риска для детей:

▪ отсутствие контроля со стороны взрослого;

▪ отсутствие спасательных средств;

▪ плавание в запрещенных местах или водоемах, неприспособленных для этого;

▪ состояние алкогольного или наркотического опьянения (от 25 до 50% смертельных случаев во время отдыха детей и взрослых на воде связаны с с употреблением алкогольных напитков).

С целью предотвращения несчастных случаев в МОЗ призывают выполнять соответствующие правила :

▪ не оставлять детей без присмотра взрослых вблизи водоемов;

▪ не позволять детям купаться без присмотра взрослых, умеющих плавать и обученные оказывать первую помощь при утоплении;

▪ не позволять детям прыгать с лодок и плотов, купаться вблизи шлюзов, пристаней и мостов

▪ не заплывать за пределы отведенных для купания мест;

▪ не прыгать в воду, особенно в незнакомом водоеме, глубина которой неизвестна: нередко это приводит к повреждению шейных позвонков.

Кроме этого, в МОЗ рекомендуют начинать купаться в солнечную, безветренную погоду, при температуре воды 17-19 ° С, воздуха + 20-25 ° С. В воде стоит находиться не более 10-15 минут.

Ранее мы писали о том, что в Министерстве здравоохранения, с учетом рекомендаций ВОЗ, разрешили в некоторых случаях прививать от коронавируса детей от 12 лет и старше препаратом Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Также недавно в МОЗ украинцам объяснили, чем опасен тепловой и солнечный удар и как помочь пострадавшему.