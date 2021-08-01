Экс-президент СССР Михаил Горбачев, которому весной исполнилось 90 лет, призвал российские и американские власти не затягивать переговоры о сокращении ядерного оружия.

Об этом Горбачев сказал в интервью для "Интерфакса".

По его мнению, договор СНВ-1 (договор между РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений), который был подписан Горбачевым и Бушем в 1991 году, стал основой для всех последующих соглашений.

При этом, как считает экс-президент СССР, на сегодняшний день проблема стратегических наступательных вооружений все еще остается актуальной, ведь в арсеналах все еще осталось 15% того, что было в разгар гонки вооружений.

"Сегодня самое главное, конечно, что удалось сохранить СНВ-3, и я вижу его как преемника того первого Договора. Он позволяет начать переговоры о стратегической стабильности. Конечно, лучше было бы, если бы было сказано конкретнее "о стратегической стабильности и дальнейшем сокращении ядерного оружия"", - сказал Горбачев.

Экс-президент призвал Москву и Вашингтон и дальше двигаться по этому пути. Однако подключать другие ядерные государства, такие как Китай, он считает возможным исключительно в случае, если "Россия и США станут договариваться о более низких уровнях ядерных вооружений".

Напомним, в феврале американское посольство и МИД РФ обменялись нотами о продлении договора СНВ-3 .

Также мы писали, что Россия и США договорились продлить СНВ-3 до 2026 года.