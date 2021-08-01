Пожары в курортных городах Турции не утихают. Вчера одной из "горящих" точек стал курортный город Бодрум. Там огонь доходил до береговой линии и подобрался совсем близко к отелям, где отдыхают в том числе и украинские туристы.

Они рассказали "Стране", что пожар в центре Бодрума вчера удалось потушить только к вечеру. При этом отдыхающих не эвакуировали.

"Пожар мы увидели около 12:30, пик пришёлся на 15:00-16:00. Потушили ближе к 19:00-19:30. В 20:30 над локацией стоял смог. Запаха дыма не было, ветер был с моря, - от нас в сторону пожара. Нас не эвакуировали" - рассказала "Стране" туристка Оксана Сафоник.

В отеле, в котором отдыхает девушка, со вчерашнего дня не было электричества.

"У нас до сих пор не было света. Соответственно и интернета. Сейчас включили генератор. Свет есть, но слабо, лифты не работают. Воды в кране нет", - говорит Оксана Сафоник.

Тушили пожар с воздуха - над очагами возгорания летали вертолеты. На видео, которое "Стране" предоставила туристка, видно, как один такой вертолет гасит пожар.

Напомним, масштабные лесные пожары в Турции начались на этой неделе. Из-за огня пострадали 180 человек.

Также мы писали, что пострадавшее от лесных пожаров побережье Турции объявлено зоной бедствия.