На пологих берегах в море иногда образуются разрывные (отбойные) течения, которые направлены перпендикулярно от берега к морю. При попадании в такое течение нужно не стараться выплыть к берегу, а плыть параллельно нему.

Об этом российский спасатель Гоффштейн рассказал "РИА Новости".

Согласно инструкции спасателя, при попадании в разрывное течение нужно плыть параллельно берегу и только тогда, когда человек выйдет из течения, нужно разворачиваться к берегу.

По словам Гоффштейна, такие течения, которые еще называют рипами, можно увидеть с берега, потому что они идут перпендикулярно берегу и отличаются по цвету от остальной воды. В основном такие течения не широкие и из него можно выбраться за пять минут.

Спасатель предостерег, что иногда пляжи, которые кажутся безопасными, такими вовсе не являются. Пред тем как купаться в незнакомом месте нужно уточнить у спасателя о возможных отбойных течениях.

Напомним, за одну из июльских недель в Украине утонули 97 человек. В связи с этим украинцев предостерегли от употребления алкоголя до купания или во время него.

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