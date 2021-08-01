Российский блогер Юрий Хованский, которого арестовали за ролик с песней про мюзикл "Норд-Ост", решил продать две квартиры, так как они "засвечены в интернете".

Об этом сообщила его девушка Мария в Телеграм-канале "Известия".

По ее словам, сам Хованский принял такое решение, потому что "переживал за свою конфиденциальность".

Он считает, что находиться там осле обысков небезопасно, поскольку "все фотографии из интерьера квартиры были опубликованы". При этом она добавила, что это "не самая комфортная обстановка", а значит "Юру можно понять".

Она уточнила, что деньги потребуются "и на адвокатов в том числе, это дорогостоящие услуги, особенно по такому делу". Сейчас на юристов уже потрачена семизначная сумма, передает РЕН ТВ.

Объявления о продаже двух квартир за 45 млн и 15 млн рублей появились на Avito. Девушка, которая живет в одной из них, рассказала, что пока договоренностей о просмотре квартир потенциальными покупателями нет.

Юрий Хованский собирается продавать свои квартиры. Фото: Авито

По словам риелтора, "звонков много, пока невозможно определить, кто покупатель, кто любопытный человек".

Мария предполагает, что недвижимость будут продавать после выхода Хованского на свободу, тогда же и будет решен вопрос о покупке нового жилья для блогера.

Напомним, в прошлом месяце блогера Юрия Хованского задержали . В его квартире в Санкт-Петербурге прошли обыски, а самого его увезли в отдел полиции. Причиной возбуждения дела против Хованского стал ролик с песней про мюзикл "Норд-Ост". Там он упоминал теракт, который произошел 23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке

Блогер частично признал вину, но просил для себя домашний арест или запрет определенных действий. Однако, суд постановил оставить его в СИЗО.