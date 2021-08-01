Адвокат семьи бывшего судьи Николая Чауса Ростислав Кравец сообщил, что ему наконец-то удалось пообщаться с клиентом, который недавно нашелся в Винницкой области после похищения весной в Кишиневе.

Об этом защитник написал в своем Телеграм-канале в воскресенье, 1 августа.

"Николай Чаус найден и, насколько это возможно, он в безопасности и получает необходимую медицинскую помощь", - написал Кравец, добавив, что помощь медиков Чаусу нужна.

По словам юриста, ему удалось поговорить с экс-судьей. Кравец оценил ситуацию, в которую попал Чаус, как "не то чтобы неординарную", а как вообще немыслимую.

"Он не является пока задержанным и находится действительно под защитой СБУ. Очень надеюсь, что первые лица государства найдут в себе смелость взять на себя ответственность и с максимальным соблюдением прав человека решить этот вопрос", - выразил надежду Кравец в конце записи.

Напомним, украинское Национальное антикоррупционное бюро подозревает Николая Чауса в получении взятки. С 2016 года судья находился в Молдове. В апреле текущего года стало известно о его внезапном и дерзком похищении в Кишиневе.

Спустя некоторое время был зарегистрирован Телеграм-канал от имени Чауса, в котором начали появляться его видеообращения с обещаниями разоблачений. В итоге ни одного разоблачения так и не последовало. А в конце июля Чаус неожиданно нашелся в одном из сел Винницкой области - причем практически полностью раздетым. Из-под Винницы бывшего судью увезли в Киев сотрудники СБУ. Как только Чаус оказался в столице, к нему пытался пробиться адвокат, однако в СБУ ему заявили, что экс-судья у них официально не числится.

Как будет развиваться ситуация с Чаусом дальше, подробно разбиралась "Страна".