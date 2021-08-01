В воскресенье, 1 августа, в городе Кременная Луганской области произошло столкновение микроавтобуса "Volkswagen" и автомобиля "Toyota Camry", в результате ДТП девять человек получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Лугаснкой области на своей странице Facebook.

В полицию города о произошедшей дорожной аварии на автодороге возле города Кременная сообщил врач скорой помощи. На место инцидента выехали правоохранители.

Согласно предварительной информации, произошло столкновения микроавтобуса "Volkswagen" и автомобиля "Toyota Camry". В результате происшествия пострадали девять человек, их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники полиции, проводятся первоочередные следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, около недели назад в Луганской области в ДТП попала маршрутка с пассажирами. В результате ДТП пятеро пассажиров маршрутки были госпитализированы.

Также "Страна" сообщала, что на трассе "Киев - Чоп" произошло масштабное ДТП, в результате которого были ранены двое детей и погибла двухлетняя девочка.