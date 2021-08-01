Экс-министр экономики и советник главы Офиса президента Тимофей Милованов решил подать в полицию заявление о совершении преступления экс-секретарем Совета нацбезопасности и обороны Александром Данилюком. Последний в пятницу нанёс ему удар в глаз на праздновании своего дня рождения.

Об этом Милованов рассказал в комментарии для "Страны".

"Думаю, будем подавать заявление о совершении преступления. Также адвокаты изучат вопрос подачи исков в суд. И, возможно, мы будем не только в украинской юрисдикции подавать, так как он (Данилюк — Ред.) сам говорил, что является резидентом Великобритании, возможно, там тоже будем подавать", - сказал советник главы Офиса президента.

На вопрос о самочувствии Милованов сказал, что ему сложно сказать, как он себя чувствует, "потому что у меня "jat lag" (Милованов вчера прилетел в США - Ред.) и не могу идентифицировать: я так устал или потому что у меня глаз, или, может, даже сотрясение мозга, не знаю. Пойду к врачу и посмотрим. Я думаю, что я посплю, отдохну, схожу к врачу и тогда станет понятно".

Напомним, размолвка с рукоприкладством произошла 30 июля. Данилюк во время мероприятия в честь своего дня рождения ударил в левый глаз Милованова. После этого Милованов улетел в США и выложил фото в темных очках из Чикаго.

В причинах конфликта подробно разбиралась "Страна".