Государственное бюро расследований заявило, что в Житомирской области его сотрудники обнаружили нарушения в работе лесхозов. Там подделывали документы, чтобы присваивать древесину. А под Харьковом проводили незаконные вырубки леса.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в период с сентября по октябрь 2019 года должностные лица Житомирской области указывали в лесорубных билетах заниженный объем древесины, которая отводилась для санитарной рубки. Разницу при этом забирали себе. Сумма ущерба в итоге составила 140 тысяч гривен.

В связи с выявленными махинациями трех человек обвинили в завладении чужим имуществом. Открыто уголовное дело.

Также силовики рассказали о ситуации в Харьковской области. Там работники Бабаевского лесничества плохо охраняли территорию лесных угодий, в результате чего неизвестные незаконно вырубали целые поляны с древесной растительностью. Сумма нанесенного ущерба оказалась 1 млн 100 тысяч гривен.

Напомним, в недавно появившемся указе президента Украины Владимира Зеленского говорится, что в ближайшие три года должно быть высажено 1 млрд деревьев. При этом площадь лесов в Украине за 10 лет должна увеличится до 1 млн гектаров.

"Страна" также рассказывала, что Гослесагентство в ближайшие три года высадит только 729 млн деревьев.