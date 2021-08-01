Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что к выборам в Государственную думу (которые пройдут в России 17-19 сентября текущего года) и к президентский выборам в России в 2024 году готовятся провокации.

Об этом пишет ТАСС, цитируя слова главного российского разведчика в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Нарышкин заявил, что Москве известно, "по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить". По его словам, провокации готовятся не только к выборам в Госдуму, но и к президентским выборам в 2024 году.

"Наши оппоненты готовятся вовсю", - сказал Нарышкин.

Однако подробностей о том, в чем именно будут заключаться провокации и кто стоит за их подготовкой, глава СВР не рассказал - кроме того, что организаторы находятся за пределами страны.

Напомним, в этом году в голосовании в Госдуму смогут принять участие жители неподконтрольного Киеву Донбасса. Это первый раз, когда жителей так называемых "республик" включили в политическое поле России. Что это означает для Украины, ранее подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины после решения ЦИК РФ допустить к волеизъявлению жителей "ЛНР" и "ДНР" выразило протест и призвало международное сообщество усилить давление на РФ.

Кроме того, мы рассказывали, что в Госдуму пытались баллотироваться или баллотируются многие представители российского шоу-бизнеса, например стилист и вокалист Сергей Зверев, рэпер Слава КПСС и певица Юля Волкова.