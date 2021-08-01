В понедельник, 2 августа, в рамках форума "Украина 30" будет презентована концепция празднования Дня независимости Украины. В презентации примут участие президент Владимир Зеленский и его супруга Елена.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Во время форума анонсируют как официальные, так и развлекательные мероприятия, которые планируются 24 августа к 30-летию независимости. Кроме того, будет представлена концепция проведения парада Вооруженных сил новая президентская награда "Национальная легенда".

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба расскажет о том, какие гости прибудут в Украину ко Дню независимости, а его первая заместительница Эмине Джапарова сообщит о проведении саммита инаугурации "Крымской платформы".

Ранее "Страна" раскрывала некоторые уже известные подробности о праздничных торжествах

Так, мы писали, что в этом году в День независимости в колонне военного парада впервые пройдут пограничники со служебными собаками. К параду привлекут собак, которые специализируются на поиске оружия и наркотиков.

Также "Страна" сообщала, во сколько бюджету обойдется пышное празднование. На торжества в честь юбилейного Дня независимости в Украине потратят больше пяти миллиардов гривен.

Такие немалые затраты возмутили оппозиционеров. В партии "Оппоплатформа" заявили, что в то время, когда в бюджете нет денег на повышение пенсий, миллиарды выбрасываются на помпезные мероприятия.