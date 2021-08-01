В Азербайджане сотрудники МИД вручили ноту протеста поверенному из РФ после слов лидера "ЛДПР" Владимира Жириновского. Политик заявил, что азербайджанского президента Ильхама Алиева нужно вызвать на ковер в Россию, а РФ - вернуться в пределы территории имперских времен и периода СССР.

Об этом передает ТАСС.

Представителя России пригласили в азербайджанский МИД, чтобы высказать обеспокоенность из-за слов Жириновского об азербайджанской государственности и президенте страны. Также в ведомстве заявили протест по поводу его заявлений.

"В связи с этим нелицеприятным фактом противоположной стороне была вручена нота МИД Азербайджана", - сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

Речь идет о заявлениях лидера ЛДПР в выпуске передачи "Итоги с Жириновским" на радио "Комсомольская правда".

Комментируя очередное обострение на границе между Арменией и Азербайджаном, Жириновский сказал, что Россия должна вернуть себе все территории Российской империи и СССР.

"Южный Кавказ – это наша зона влияния", – сказал Жириновский.

А на вопрос как не допустить гибели российских солдат во время обострения на Кавказе, лидер ЛДПР посоветовал жестко поговорить с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и сказать ему следующее: "Ильхам, твой отец Гейдар Алиев был мудрым человеком, поэтому, Ильхам, у тебя будет территория, которая тебе хочется, но ни на одного русского солдата никто не имеет права даже посмотреть косо. Ты меня понял, Ильхам?".

Кроме того, Жириновский заявил, что в Азербайджане правит диктаторский режим и Байден может свергнуть Алиева в течение двух недель. "Спасти его может только Россия, как спасла Пашиняна", - сказал лидер ЛДПР.

До этого мы рассказывали о другом предложении Жириновского - об исключении Украины из ООН из-за прекращения подачи воды в Крым и запрета русского языка.

Также политик говорил, что украинским олимпийцам нужно перекрасить свою форму для соревнований в красный цвет, добавив на нее изображения серпа и молота.