В Турции продолжаются лесные пожары. Самая сложная ситуация - в Бодруме, Мармарисе, Манавгате под Анталией.

Техники не хватает, особенно вертолётов и самолетов, люди сами стараются тушить пламя. Дым от пожаров растянулся на десятки километров.

Курортная зона не пострадала, но многие отели окутаны дымом, а купаясь в море, туристы наблюдают апокалиптические картины горящих вдали лесов.

В консульстве Украины в Стамбуле уверяют, что опасности для отдыхающих нет и только рекомендуют украинцам с хроническими астматическими и другими респираторными заболеваниями рассмотреть перенос поездок в горящие регионы. Советуют обращаться к туроператорам для изменения отеля и переселения их из зоны стихийного бедствия в более безопасные места, а также - в страховые компании в случае нанесения пожарами ущерба здоровью

В части отелей Бодрума и Мармариса туристов эвакуируют, но не из-за огня, а в качестве меры предосторожности, в некоторых гостиницах нет электричества и воды. Людей перевозят в другие отели.

"Страна" связалась с украинцами, отдыхающими в пылающих регионах и расспросила о ситуации.

"Дорога в аэропорт перерезана огнем"

"Тушат без остановки, запах гари сильный был прошлой ночью, но к утру полностью все развеялось. На отдых никак не повлияло, хоть и впечатление мощное. Носятся вертолеты пожарные без конца, самолет скидывает воду", - рассказала киевлянка Мария Юрченко, отдыхающая в Мармарисе.

В Мармарисе огонь тушат без остановки. Фото: "Страна"

Михаил Рыбалко с семьей оказался среди эвакуированных из отеля Bodrum Holiday Resort.

"Пожар начался около двух часов дня в субботу, 31 июля, на склоне за нашим аквапарком. Прилетел вертолёт с российским флагом на борту и начал набирать воду из моря напротив нашего отеля для тушения. Немного позднее в отеле объявили эвакуацию, нас согнали на пляж, там мы просидели минут 20 и снова разошлись по номерам. Часам к 17.00 задымило с новой силой и в двух местах, снова прилетел вертолёт. В море у отеля плавает несколько кораблей для экстренной эвакуации. В воздухе стоит жуткий запах гари, до на нас даже долетает пепел с места пожара. Отель находится в горах и к нему одна дорога, у кого плановый вылет, отправились на катерах по морю - путь перерезан огнем. Мы сидим на чемоданах, с нами связался представитель туроператора, предупредил о возможной смене отеля. Дети слегка заволновались, конечно, и это неприятно. У знакомой, которая отдыхает в другом отеле Бодрума, такое уже было два дня назад. Всё потушили, пепел летит до сих пор, стоит запах гари, все вещи пропахли дымом, но никто никуда не уезжает", - делится Рыбалко.

Из части отелей людей эвакуируют, как, например, из "пятерки" Bodrum Holiday Resort. Фото: Михаил Рыбалко

"Лифты отключили, готовят к эвакуации"

Отдыхающая в Бодруме риэлтор из Киева Алена Мотрук также стала свидетельницей пожаров.

"В субботу мы ехали в отель из больницы (у сына ночью разболелось ухо), когда нас развернула полиция, и таксист бодренько нам сообщил, что, мол, ваш отель горит и будьте добры выйти из машины. Все равно полиция вас не пропустит. Оставляя нас просто посреди дороги, вдвоем с сыном. В отеле остались муж и для мама. Мысли, конечно, самые "хорошие". И тут пояаляется двое мужчин турков, зовут милую женщину Майю из Крыма, которая для нас стала добрым ангелом. Эти люди забрали нас к себе в офис, который оказался агентством недвижимости, отпоили холодной водой, успокоили и дали временное пристанище до времени, когда откроют дорогу. Прямо с терассы офиса мы наблюдали весь ужас пожара. В 18.00 офис закрылся, и мы решили идти пешком. Прошли пару километров, и очередной блокпост нас не пустил идти дальше. Часть отелей эвакуировали по яхтам и кораблям, так как огонь был совсем рядом с ними. Жара ужасная. Благо все это происходило рядом еще с одним отелем, готовящимся к эвакуации. Кстати, всю дорогу нас поили водой, айраном и льдом. Этот чудный отель нас не просто приютил, а зарядили телефон, накормили раздали всем мороженое. Через семь часов мы добрались до своего отеля, где в принципе жизнь шла своим чередом. Не считая подготовки к эвакуации и отключенных лифтов. Слава Богу все живы и почти здоровы", - рассказала Мотрук.

С террасы одного из офисов, по дороге в отель, туристы наблюдали пожар. Фото: Алена Мотрук

Часть туристов опасаются проблем со здоровьем после нынешнего отпуска.

"Пожар не могут потушить из за сильного ветра. Это происходит рядом с нашим отелем, проснулись от запаха гари. Везде дым. В воздухе летает пепел. Кто надышался гарью, может через время ощутить проблемы с сердцем. Советуют уже сейчас почистить сосуды. А вообще, наших людей ничем не напугаешь. Рядом горит - они купаются", - делится Оксана Яковенко из Ровно, отдыхающая под Мармарисом.

"Прилетела сегодня на отдых в Ичмелер под Мармарисом. Всё спокойно, но вертолеты поливают и дальше (охлаждают). Но, к сожалению, часть экосистемы катастрофически пострадала", - делится харьковчанка Ольга Струк.

В Бодруме туристы уже который день наблюдают, как горят леса. Фото: Алена Мотрук

В Анталии, рассказывают туристы, паники нет. В регионе подраны тушат в горных районах, которые значительно удалены от основных туристических объектов и отелей.

"В Алании лишь виднелась дымка от пожара, а так все спокойно, никого не эвакуируют, запаха гари тоже нет. Некоторые узнали только из новостей, что в Турции горят леса", - рассказала нам львовянка Любовь Семеновская, которая отдыхает в Кемере.

В Алании под Анталией лишь виднеется дымка от пожара вдалеке. Фото: "Страна"

Ульяна Логиновских отдыхает в Сиде, самом близком к эпицентру пожаров в Анталии.

"Когда видишь, как оперативно и профессионально действуют службы МЧС Турции, - понимаешь, что все под контролем. Остаётся расслабиться, и, пользуясь случаем, сделать необычные фотки. Пожар потушили в течение часа. Остатки заливают до сих пор (вертолёты курсируют до моря за водой, и обратно)", - говорит Логиновских.