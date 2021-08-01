В понедельник, 1 августа, в большинстве регионов Украины пройдут грозовые дожди, при этом температура воздуха будет оставаться довольно высокой - местами столбики термометров поднимутся до +35 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западной части Украины температура воздуха днем будет +24...+26 градусов, днем станет прохладнее - +16...+20. Небольшой дождь ожидается на протяжении как дня, так и ночи.

На востоке страны температура воздуха днем ожидается в пределах +31...+35 градусов. В Днепровской и Полтавской области и в Кропивницком пройдут грозовые дожди.

В южных областях температура воздуха днем будет +32...+34 градуса, ночью +19...+21. Осадков не ожидается.

В Киеве и северных регионах Украины днем пройдут дожди с грозами, а температура воздуха днем будет +27...+29 градусов, ночью - +18...+20.

Ранее мы писали, что в последний месяц лета жара в Украине немного отступит, но не сдастся. Однако жаркие дни будут чередоваться с краткосрочными похолоданиями и дождями.

Напомним, 1 августа из-за высокой температуры воздуха в Киеве второй день подряд запретили въезд фур и грузовиков. В столицу запрещено въезжать автотранспорту весом более 24 тонн с нагрузкой на ось более 7 тонн.