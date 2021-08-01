В Эстонии разработали назальный (то есть для введения через нос) спрей от коронавируса. Новый препарат способен защитить человека не только от исходного штамма, но и от варианта "дельта", который уже вызвал в ряде стран четвертую волну пандемии.

Об этом сообщает Postimees.

Ученые провели лабораторные исследования спрея для носа с антителами к коронавирусу и выяснили, что он эффективен против так называемых британского, южноафриканского, бразильского штаммов коронавируса, а также против штамма "дельта" и исходного штамма из Уханя.

Спрей получил название BioBlock.

Научный директор компании генной инженерии Icosagen, причастной к созданию препарата, заверил, что команда фирмы постоянно отслеживает изменения вируса и тестирует способность спрея BioBlock нейтрализовать те варианты, которые еще не получили широкого распространения.

Производить и продавать BioBlock Департамент здоровья решил, основываясь на заключении группы экспертов по пограничным продуктам, которая включает специалистов по лекарствам, здравоохранению, сельскому хозяйству и защите прав потребителей.

Хотя с юридической точки зрения новинка не лекарство или медицинское оборудование, тем не менее информация о продукте согласована с эстонскими чиновниками, отвечающими за лекарственные средства и общественное здравоохранение.

Штамм "дельта" провоцирует новые вспышки коронавирусной инфекции в разных частях света.

Так, в Финляндии именно этот штамм уже стал доминирующим, причем больше всего новых случаев заражения выявили среди молодых финнов.

Также мы сообщали данные исследования в США, согласно которому "дельта" по уровню заразности сравнима с ветряной оспой.