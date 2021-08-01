В воскресенье, 1 августа, президент России Владимир Путин посетил остров Коневец на Ладожском озере. На острове глава Кремля побывал в Коневском монастыре, где поклонился иконе Божьей матери, которая среди верующих считается чудотворной.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Российский президент уже навещал эти места пять лет назад, в 2016 году. Тогда Путин поручил восстановить находящиеся в запустении основной храм обители и скит Коневской иконы Божьей матери. В соответствии с его указанием были проведены восстановительные работы. Причем монастырский комплекс восстанавливали по архивным документам. Реконструкцию оплатила компания "Роснефть". Ее глава Игорь Сечин сопровождал Путина в поездке.

Путин высоко оценил работу строителей и реставраторов.

"Фантастика", - сказал он во время посещения обители на Ладоге.

В ходе визита Путин посетил скит Коневской иконы Божьей матери, где поклонился святыне и коснулся ее.

Мужская обитель на Ладоге была основана в 1393 году. Спустя 200 лет остров захватили шведы. Также он долгое время пребывал во власти финнов. В результате этих иностранных завоеваний монастырь сильно пострадал. В 1991 году монастырь возвратили церкви.

Напомним, недавно дискуссии в Украине и России вызвала статья Путина, основной посыл которой - идея о том, что русские и украинцы являются одним народом.

Согласно результатам опроса социологов из компании "Рейтинг", около 41% украинцев поддерживают слова главы Кремля о едином народе.