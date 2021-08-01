В горящем турецком Бодруме, из пятизвездочных отелей которого эвакуировали туристов, пожар удалось взять под контроль. В общем, по состоянию на воскресенье, 1 августа, в Турции ликвидировали 107 из 112 лесных пожаров.

Об этом сообщает министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли в своем Тwitter-аккаунте.

Министр рассказал, что с 28 июля (когда лесные пожары охватили Турцию) и по 1 августа ликвидировали 107 из 112 лесных пожаров. При этом продолжается непрерывная борьба с еще пятью действующими пожарами.

По его словам, в провинции Мугла в районе Бодрума пожар удалось взять под контроль и на данный момент продолжается работа по охлаждению. Также был взят под контроль пожар районе Газипаша, в провинции Анталия и два пожара в районе Силифке, что в провинции Мерсин.

"Таким образом, за последние 4 дня в Мерсине удалось взять под контроль 8 лесных пожаров. Работа по охлаждению продолжается", - добавил министр.

Напомним, лесные пожары начались в Турции 28 июля. Довольно быстро огонь перекинулся и на жилые районы города. После этого пожары подошли вплотную к курортным районам страны.

Также сообщалось, что в Турции задержали подозреваемого в поджоге леса. Одна из версий о причинах начала пожаров - поджог.