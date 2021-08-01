В ночь на воскресенье, 1 августа, в селе Крюковщина под Киевом правоохранители нашли изрезанного таксиста. Помимо ножевых ранений, неизвестный пытался проломить ему голову камнем.

Об этом сообщают журналисты "Киев оперативный" в Telegram-канале.

"Мужчине сразу оказали первую медицинскую помощь и передали медикам скорой. Но, к сожалению, шансов выжить у таксиста не много", - рассказали они.

Известно, что у пострадавшего заметили два ножевых ранения в шею и одно - в голову. Кроме того, у него открытая черепно-мозговая травма. На место инцидента выезжали следователи, сейчас они устанавливают все детали трагедии.

Нападение на таксиста. Фото: Telegram/Киев Оперативный

В Украине таксисты довольно часто становятся жертвами нападения.

Так, "Страна" сообщала, что в Киеве двое мужчин атаковали водителя такси и угнали его автомобиль под угрозой расправы. Злоумышленников довольно быстро нашла полиция.

Также мы рассказывали, что ночью 8 июля в селе Навария Львовской области ранили таксиста. Мужчину отвезли в реанимацию, а правоохранители принялись искать злоумышленника, который напал на водителя.