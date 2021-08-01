Военные Афганистана, где после вывода американских войск представители исламистской террористической организации "Талибан" стремительно начали захватывать города, ликвидировали 254 талиба. Это произошло в течение прошедших суток, 31 июля, во время боев.

Об успешных действиях военных против террористов сообщает пресс-служба Министерства обороны Афганистана в своем Тwitter-аккаунте.

"254 террориста талибана были убиты и 97 ранены в результате операций Афганских национальных сил безопасности в провинциях Газни, Кандагар, Герат, Фарах, Джаузджан, Балх, Саманган, Гильменд, Тахар, Кундуз, Баглан, Кабул и Каписа за последние 24 часа", - сказано в сообщении.

Напомним, недавно представители "Талибана" приехали в Москве и встретились с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, они заверили, что не планируют никакой эскалации и хотят мирно жить в исламском Афганистане. Зачем талибы вступили в переговоры с РФ и что это значит для Афганистана подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что США обеспокоились ростом насилия в Афганистане после начала вывода войск из страны. Мы анализировали, что может произойти с Афганистаном в связи с выводом американских войск.