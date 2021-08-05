"Страна" продолжает специальный проект к 30-й годовщине украинской независимости.

Сегодня мы разбираем первый год второго тысячелетия.

В 2001-м Запад наращивает давление на президента Кучму и открыто ставит вопрос о его уходе. В украинской политике впервые активно участвует миллиардер Джордж Сорос, который и озвучивает этот ультиматум.

Но Леониду Даниловичу удается выйти из-под удара и погасить акцию "Украина без Кучмы". Впрочем, это не означало стабилизацию ситуации. Просто борьба растянулась на годы и привела к первому Майдану в 2004 году.

Ну а пока Украина продолжала бить рекорды по росту ВВП - второй год подряд после обвального падения 90-х.

"Страна" анализировала, каким для украинцев был 2001-й год. Предыдущие материалы проекта можно прочитать здесь.

"Украина без Кучмы" и рост напряженности с Западом

2001-й год продолжил те политические тенденции, которые начал его предшественник. Давление прозападных сил на президента Леонида Кучму нарастало.

Формально оно было связано с убийством журналиста Гонгадзе и последовавшим следом за ним кассетным скандалом. Фактически же эта была стратегия на слом политики "многовекторности" и сближения с Россией, где к власти уже пришел Владимир Путин.

Сформировавшийся к тому времени украинский капитал был заинтересован в дешевых энергоносителях из РФ. Особенно ввиду того, что они стали дорожать: в мире начался многолетний период роста нефтяных цен.

Кроме того, из-за экономического роста, рынок России резко увеличил свою привлекательность для украинских предприятий, которые и так имели там сильные позиции - благодаря еще советским связям и удобной логистике.

Все эти факторы объективно толкали украинскую экономику в кооперацию с российской. Поэтому и Кучма сразу после своей победы на выборах президента стал наводить мосты с новым российским руководством.

Западу любые признаки интеграции на пост-советском пространстве внушали опасения. Поэтому шла мощная политика противодействия.

Еще в декабре двухтысячного года начались акции протеста "Украина без Кучмы". Их поддержала Соцпартия с одной стороны - и националистические партии с другой. Одним из лидеров протеста стал социалист Юрий Луценко.

Требованиями была отставка глав МВД, СБУ и генеральной прокуратуры. А также переход к парламентской республике. И, разумеется, наказание виновных в убийстве Гонгадзе.

Еще в декабре на Майдане разбили палатки. Но власти под предлогом реконструкции главной площади страны заставили протестующих покинуть ее.

Обострение ситуации произошло 9 марта - в день рождения Тараса Шевченко. Протестующие вознамерились не допустить президента на возложение цветов к памятнику поэта в парке Шевченко. Однако Кучма в кольце "Беркута" смог это сделать. Пытавшихся прорваться внутрь задерживали.

Чтобы освободить задержанных, началось шествие колонны "безкучмистов", которое закончилось столкновениями у Администрации президента - первыми в истории страны. Протестующие пытались прорваться на Банковую, но путь им преградил "Беркут", который за полчаса, газом и дубинками разогнал нападавших.

В подстрекательстве к насилию обвинили УНА-УНСО, ее лидеров арестовали. Всего за этот день задержали несколько сотен человек. По итогу 19 из них за организацию массовых беспорядков получили тюремные сроки.

За несколько дней до этого акции "Украина без Кучмы" поддержал Запад. 2 марта миллиардер Джордж Сорос написал колонку с призывом к Кучме передать власть премьер-министру Виктору Ющенко. Она называлась "Отойдите, господин Кучма" (Step Aside, Mr. Kuchma).

"Он (Кучма - Ред.) должен отвечать за свои действия и передать свои обязанности премьер-министру, конституционно определенному преемнику, если к этому приведут результаты следствия. Запад должен занять четкую позицию, осуждая поведение и действия господина Кучмы. У международной общественности нет другого пути, как прекратить сотрудничество с господином Кучмой до того времени, пока беспристрастное следствие не завершится, и все виновные не будут наказаны", - писал Сорос.

Однако, судя по тому, что происходило в кабинетах власти, Кучма передавать власть Ющенко не собирался.

Отставка Тимошенко и Ющенко

В январе 2001 года с поста вице-премьера сняли Юлию Тимошенко (должность эту она занимала чуть больше года). Тучи над Юлей стали сгущаться еще летом, когда по делу корпорации ЕЭСУ - газового монополиста конца 90-х - арестовали ее мужа.

Мы уже писали, что тогда у Кучмы решили убрать Тимошенко, которую сочли опасной и неуправляемой. Кроме того, она предложила реформу угольной отрасли, которая был сильно ударила по интересам донецкой ФПГ.

С начала акций протеста против Кучмы она негласно их поддержала и это было последней каплей.

В январе ее сняли с поста, а в феврале она основала "Форум национального спасения", который присоединился к акции "Украина без Кучмы" (на базе "Форума" в том же году был создан "Блок Юлии Тимошенко").

Причем сделала она это за четыре дня до своего ареста по делу ЕЭСУ. Вероятно на то и был расчет - после создания ФНС она отправилась за решетку в качестве "жертвы режима".

Арестовали Тимошенко за контрабанду газа и неуплату налогов. В Лукьяновском СИЗО она провела более сорока дней, а в конце марта постановлением Печерского суда вышла на свободу - уже в статусе непримиримой противницы Кучмы.

Премьер Виктор Ющенко тоже потерял должность - только без тюрьмы и уголовных дел.

При том, что еще в феврале он подписал письмо против акций "Украина без Кучмы". Его также завизировал спикер парламента Иван Плющ и сам Леонид Кучма.

Там оппозицию, которая потом станет костяком обоих украинских Майданов называют "национал-социалистами" и "фашистами".

"Достаточно присмотреться ближе к их символике и лозунгам, к атрибутам, которыми обставляются театральные политические шоу, чтобы убедиться: перед нами - украинская разновидность национал-социализма", - говорится в тексте, под которым подписался Ющенко.

"Не следует забывать уроки истории - вспомним, с чего и как начинался фашизм", - пишут авторы послания.

Украинских право-патриотов после этого часто будут обвинять в симпатии к нацистам. Но сегодня почему-то считается, что это удел неких "пророссийских" сил. Хотя, как видим, такие определения впервые дали два президента Украины - действующий и будущий.

Понятное дело, что Ющенко сам мог и не разделять того, что написано в "заявлении трех". Но подписал это обращение, чтобы остаться на посту премьер-министра.

Впрочем, это не помогло: в конце апреля Рада выразила недоверие Кабмину Виктора Ющенко.

Кучма как бы был к этому не причастен, но в реальности дирижировал из-за кулис. Он прекрасно понимал, что его главный противник это не Тимошенко, и не движение "Украина без Кучмы", а Ющенко, на которого ставит Запад. А потому его отставкой и показывал, что эта ставка как бы "бита".

Но на Западе на эти намеки не обратили никакого внимание. Ющенко для США и ЕС стал главной креатурой внутри Украины, на которого они сделали ставку.

Во многом благодаря такой поддержке Ющенко не исчез после отставки, а занялся созданием своей политической силы на выборы 2002 года. Благо рейтинг во время премьерства он накопил неплохой. К концу года из разнородных сил он сформировал блок "Наша Украина".

Костяком этого объединения стали партии националистического толка - "Народный рух", "Конгресс украинских националистов", а также ряд сил, которые отпочковались от провластных партий: например, "Солидарность" Петра Порошенко (у которого Ющенко крестил дочку Евгению). Часть окружения Кучмы (включая Порошенко, Евгения Червоненко и влиятельных на энергорынке бизнесменов Давида Жванию и Николая Мартыненко) поставила на Ющенко, но при этом сохраняя связи и с действующим президентом, надеясь его убедить сделать своим преемником экс-премьера и "планово" передать ему власть.

Любопытно, что в течение лета и в начале осени ходили упорные слухи, что к Ющенко могут примкнуть и представители Донбасса во главе с Януковичем. Эти слухи были не беспочвенны (на почве общей нелюбви Януковича и Ющенко к тогдашнему первому вице-спикеру Виктору Медведчуку), однако по итогу ни во что не вылились. Донецкая элита поддержала проект Кучмы блок "За единую Украину" во главе с главой Администрации президента Владимиром Литвиным.

К слову, Виктор Медведчук шел на выборы во главе Социал-демократической партии Украины (объединенной) - СДПУ (о). И уже тогда начал устанавливать контакты с Москвой.

Вести предвыборную кампанию СДПУ (о) он пригласил Фонд эффективной политики Глеба Павловского (в то время - ведущего аналитического центра, близкого к Кремлю). Такой ход, однако, не остался незамеченным у Кучмы. Он не хотел, чтоб кто-то еще, кроме него, имел параллельные контакты с Кремлем.

А потому в конце 2001 года было организовано голосование по отставке Виктора Медведчука с поста вице-спикера Рады. Кучма, как и в случае с Ющенко, как бы был не причем, но понятно, что без его отмашки голосов против Медведчука не хватило бы.

Между тем, после отставки Ющенко премьер-министром на недолгое время становится "технократ" Анатолий Кинах. При нем экономика Украины показала очень быстрый рост - 9,2% за год.

Курс гривны был стабильным - около 5,5 за доллар.

Эпоха больших потрясений

Экономический рост, отставка Ющенко и прекращение массовых акций протеста ненадолго создало ощущение стабилизации ситуации в стране. Но оно было ложным.

Запад продолжал активно поддерживать оппозицию, раскачивая ситуацию в стране. Он начал свою большую политическую игру по смене власти в Украине с целью прекратить политику "многовекторности" и сделать страну противовесом России (вплоть до вступления в НАТО). Россия в ответ также все больше втягивалась в украинские дела.

В таких условия украинская элита все меньше верила в то, что Кучма имеет политическую перспективу и сможет баллотироваться на третий срок, а потому начала искать себе новых "вождей".

Часть, как писалось выше, поставила на Ющенко. Как альтернативу ему позиционировал себя Виктор Медведчук. Быстро усиливала свое влияние и донецкая группа во главе с губернатором Виктором Януковичем.

Все это усиливало разброд и шатания во власти и привело к далеко идущим последствиям.

До конца 2000 года Украина шла примерно по тому же пути, что и Россия. После хаоса 90-х годов происходило усиление роли госаппарата в управлении страной. Причем, в какой-то степени этот процесс в Украине происходил даже быстрее, чем в РФ - в силу меньших размеров и большей управляемости страны. Да и таких глобальных проблем как война в Чечне у Украины тогда не было и близко.

Но с конца 2000 года тренд поломался. Кризис вызванный кассетным скандалом и усиленный давлением Запада, дезорганизовал госаппарат и деморализовал политическое руководство. Власть все в большей степени попадала в зависимость от поддержки олигархов и прочих групп влияния. А также от позиции внешних игроков.

Поэтому как раз с 2001 года Украина и Россия пошли разными путями. В РФ восстановилось государство в качестве главного политического (а потом и экономического) игрока, контролирующего ситуацию в стране. А в Украине госаппарат попал в зависимость от кланов и внешних сил. И такое положение сохраняется до сих пор. Только внешнее управление со стороны Запада последние 7 лет быстро усиливается.

Падение Ту-154 над Черным морем

4 октября в Черное море рухнул самолет рейса Тель-Авив - Новосибирск. Все пассажиры и экипаж погибли. Как выяснилось, самолет сбила ракета класса "земля - воздух", выпущенная на учениях Вооруженных сил Украины под Керчью.

Уже 13 октября министр обороны Украины Александр Кузьмук принес извинения семьям погибших. "Украина причастна к трагедии, причины которой до конца не выяснены", - заявил он. После трагедии Кузьмук был уволен, как и ряд украинских генералов, которые принимали участие в учениях.

Украина по итогу выплатила чуть более 15 миллионов долларов семьям граждан России и Израиля. Дело закрыли в России, передав его в Украину. Но и там его закрыли, причастность украинских военных к трагедии формально так и не доказав (хотя по факту признав свою вину).

Попытки это сделать были. Российская авиакомпания "Сибирь" пыталась судиться за компенсации, но в 2011 году суд в Украине вынес отказное решение.

Хотя в мире более четко признали вину Украины. Международный авиационный комитет провел расследование, по итогам которого заявил - Ту-154 был случайно сбит ракетой 5В28 комплекса С-200В. Запуск произвела 96-я бригада ПВО Украины.

Отметим, что трагедия с самолетом произошла на фоне значительного улучшения отношений официального Киева и Москвы.

Кучма, которого фронтально атаковался Запад, все более тесно сходился с Россией. Поэтому большого скандала из этого инцидента Москва делать не стала. Ограничившись достаточно осторожными комментариями.

Чем жили украинцы в 2001 году

Визит Папы. В 2001 году в Украину впервые в ее истории приехал папа Римский - Иоанн Павел II. Его пригласил Леонид Кучма.

Папа побывал сначала в Киеве, где встречался с политиками, а также служил мессу, потом поехал во Львов, где для него отремонтировали покои митрополита за пять миллионов гривен. Везде его сопровождал Кучма.

Визит вызвал негативную реакцию в лагере православных - несколько тысяч прихожан Украинской православной церкви протестовали в Киеве (Папа так и не извинился за захваты храмов греко-католиками на Западной Украине в 90-е годы). Но стычек и прочих эксцессов не было - римского понтифика охраняли по всему пути следования.

Кучма решал свои задачи - в лице папы он искал адвоката на Западе, чтобы остановить процесс превращения себя в изгоя. Но помогло не слишком.

Перепись населения. В 2001 году провели первую и единственную пока перепись населения Украины.

Выяснилось, что население страны за первые десять лет независимости упало на шесть процентов - до 48 миллионов человек (было 52).

77% жителей страны отнесли себя к украинцам, 17% к русским, у остальных национальностей было менее процента. При этом русский назвали родным языком 14 миллионов человек, а украинский - 32 миллиона.

С тех пор перепись не проводилась. Но в 2020 году Кабмин опубликовал данные, по которым в Украине сейчас проживает 37,3 миллиона человек. То есть с момента переписи население уменьшилось более чем на десять миллионов.

То есть, население Украины "сгорало" по 4-5 миллионов человек за десятилетие.

Второй Гонгадзе. В Славянске Донецкой области убили журналиста Игоря Александрова, который публиковал компромат о связях местной милиции и прокуратуры с криминалитетом.

Дело пытались повесить на бомжа, которого заставили оговорить себя, чтобы вывести из-под удара настоящих убийц. В ходе следствия бездомного отравили. И только в 2006 году приговор получили бизнесмены с криминальной репутацией - братья Александр и Дмитрий Рыбаки.

Первый оружейный скандал. Украина начала поставлять оружие правительству Македонии, против которого восстали местные албанцы. Ситуация не понравилась США и НАТО, в Киев на переговоры с Кучмой приехала госсекретарь Кондолиза Райс. После этого американцы еще больше стали критиковать украинского президента.

Новое лицо Майдана. В Киеве летом перестроили площадь Независимости - она стала выглядеть как сейчас. Историки столицы резко раскритиковали броский и наляпистый стиль, но позже все к нему привыкли. Также перестроили железнодорожный вокзал.

Так Майдан выглядел до реконструкции

Черномырдин в Украине. Бывший премьер-министр России и друг Кучмы Виктор Черномырдин стал послом России в Украине. На этой должности он пробыл восемь лет.

Договор с Россией о газе. Начал действовать договор о поставках газа по льготной цене 50 долларов за тысячу кубометров - еще один маркер улучшения отношений с Россией. Действовать договор должен был до 2009 года.

После первого Майдана при Ющенко этот контракт разорвали, и газ подорожал в несколько раз.