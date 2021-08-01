В воскресенье, 1 августа, в Киеве из-за высокой температуры воздуха временно запретили въезд тяжеловесного автотранспорта, то есть фур и грузовиков. Ограничение было введено в 11:00 и ориентировочно продлится до 20:00.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы в своем Тelegram-канале.

С 11 утра из-за того, что температура воздуха в Киеве превысила отметку в +28 градусов, в столицу запрещено въезжать автотранспорту весом более 24 тонн с нагрузкой на ось более 7 тонн. Ориентировочно запрет продлится до 8 вечера.

Напомним, ограничения на движение фур и грузовиков в Украине вводятся с первого дня лета. Въезд запрещается, если температура воздуха превышает +28 градусов. При этом водителям рекомендуют пережидать жару на площадках для временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Между тем, в Украине продолжает держаться аномальна жара столбики термометров на выходных поднимались до +34 градусов. В августе, согласно прогнозу синоптиков, жара отступит, но в некоторые дни температура воздуха будет достигать +34.