В немецком Берлине 1-й сенат Высшего административного суда запретил проводить митинг противников карантинных ограничений, который должен был состояться сегодня, 1 августа.

Об этом сказано в решении суда.

1 августа в Берлине должна была пройти демонстрация сторонников движения Querdenken ("Нестандартного мышления"), выступающих против жестких ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Однако суд запретил проводить мероприятие, обосновав свое решение угрозой общественной безопасности, а именно высоким риском заражения коронавирусом, если участники не будут соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Как указано в заявлении, во время своих предыдущих демонстраций участники пренебрегали этими правилами.

Изначально акцию запретил Административный суд Берлина, после чего организаторы подали апелляцию, но Высший административный суд ее отклонил.

Напомним, в течение пандемии коронавируса в Германии неоднократно проходили акции протестов против карантинных ограничений. В августе прошлого года, когда в ФРГ начали ужесточать карантинные меры и заявили об угрозе второй волны коронавируса, на акцию протеста в Берлине вышли десятки тысяч человек. Полиция тогда задержала сотни человек.

Это была не единственная акция протеста коронаскептиков в Берлине. Часто во время таких митингов начинаются стычки протестующих и полиции, а демонстранты не соблюдают ни социальную дистанцию, ни масочный режим.