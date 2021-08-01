Ранним утром воскресенья, 1 августа, у побережья Греции и Турции произошло сильное землетрясение с магнитудой 5,7. Информация о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами на данный момент из пострадавших от стихии регионов не поступала.

Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксировали в 04:31 по всемирному координированному времени, или UTC (07:31 по киевскому времени). Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 60 километров от острова Кос, расположенного в Эгейском море. На этом острове проживает около 30 тысяч человек. Очаг землетрясения, как определили приборы, был на глубине 11 километров.

Напомним, несколько дней назад в районе полуострова Аляска тоже произошло сильнейшее землетрясение - магнитудой 8,2 по шкале Рихтера (где 9 - это максимум). Причем подземные толчки ощущались на всем полуострове. После этого в Соединенных Штатах Америки объявили об угрозе цунами.

Также "Страна" сообщала, что в июне на востоке Франции произошло землетрясение с магнитудой 4,1. Примечательно, что прошлой зимой в этой стране региональные власти запретили проводить работы по возведению геотермальной ТЭЦ после некоторых тревожных сейсмических явлений (в частности, давления подземных вод), которые были спровоцированы стройкой.