В ближайшие дни, 2-4 августа, на юге и востоке аннексированного Крыма будет сохранятся чрезвычайная пожарная опасность, ожидается она и западных районах полуострова. В связи с этим "власти" полуострова запретили жителям и отдыхающим посещать леса и ввели ряд других ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба "МЧС Крыма".

Противопожарный режим из-за высокой пожарной опасности на аннексированном полуострове ввели еще с 30 апреля. Людям запретили посещать леса и въезжать в лес на автомобильном транспорте. Кроме того, "министерство чрезвычайных ситуаций Крыма" запретило:

разводить костры, сжигать мусор и другие отходы;

жечь траву возле частных домов, а также на территориях садоводческих и огороднических товариществ;

выжигать любую другую сухую растительность.

За нарушение вышеназванных запретов на полуострове предусмотрены штрафные санкции в размере от 2 до 400 тысяч рублей (733 - 146 706 гривен).

Отметим, что сейчас в аннексированном Крыму сохраняется аномально жаркая погода. В ближайший понедельник, 2 августа, столбики термометров могут подняться до отметки +36 градусов.

Напомним, во время аномальной жары в Турции начались масштабные лесные пожары. Пожары начались 28 июля, с леса они перекинулись и на жилые районы и подошли к курортным городам страны. Что это означает для туристов из Украины подробно разобралась "Страна".