Швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте спрогнозировал, что в недалекой перспективе коронавирус может стать таким же обыкновенным явлением, как насморк. Ведь даже имея антитела, люди будут болеть COVID-19, но эта болезнь будет протекать в легкой форме.

Слова специалиста приводит "РИА Новости".

Как сказал швейцарец, существует несколько пандемичных видов коронавируса, к которым у человека еще в детстве вырабатывается иммунитет. К 20 годам "у нас у всех есть антитела к этим четырем видам", сказал Питте. И когда люди ими заражаются, у них "время от времени появляется легкий насморк".

По прогнозу Питте, 100% населения планеты будут иметь антитела к новому коронавирусу уже через 5-10 лет.

Более того, согласно его расчетам, выработка коллективного иммунитета к болезни в мире естественным путем происходила бы в течение шести-десяти волн заражений. Но этот процесс существенно ускоряют вакцины. Если привьется большинство населения стран, то мир скорее сможет вернуться к нормальной жизни. В случае же перебоев с прививочной кампанией человечество будут накрывать новые волны мутирующего коронавируса.

Как писала "Страна", согласно данным Минздрава, 31 июля в Украине количество вакцинированных от коронавируса увеличилось почти на 70 тысяч человек. Причем около 23 тысяч завершили процесс иммунизации против опасной болезни, сделав вторую прививку.

Также мы сообщали, что в соседней Беларуси ученые разработали прототип собственной вакцины от COVID-19.