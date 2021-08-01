Кандидат в канцлеры Германии, лидер Христианско-демократического союза Армин Лашет, который ранее поддержал строительство "Северного потока - 2", заговорил о санкциях против России. Политик готов их инициировать, если Москва начнет давить на Украину с помощью газопровода.

Об этом он заявил в интервью для Rzeczpospolita, которое цитирует издание Deutsche Welle.

По словам политика, Берлин должен принять меры на национальном уровне, а также инициировать санкции на уровне Европейского союза, если Россия будет вести себя агрессивно по отношению к Украине. Лашет считает, что ограничения способны предотвратить использование Российской Федерацией газопровода в качестве геополитического оружия.

"Немецко-американское соглашение дает нам в руки инструмент, с помощью которого мы совместно можем привлечь Россию к ответственности за деструктивные действия", - заявил Лашет.

Кроме того, он сказал, что приоритетом для внешнеполитической политики Германии должна стать преданность суверенитету и безопасности Украины. Лашет считает: Москве нужно дать понять, что ФРГ не приемлет попрания норм международного права и атак Россией "гибридными средствами западных демократий или нарушений фундаментальных прав человека и гражданина на своей территории".

Напомним, в июле, во время визита в Германию, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Лашетом и рассказал тому об угрозе российского газопровода "Северный поток - 2".

Чем знаменит преемник Ангелы Меркель, ранее подробно писала "Страна".

Между тем "Северный поток - 2" уже построен на 98%. Его планируют полностью завершить к концу августа. Также есть планы через 10 лет начать транспортировать по этой магистрали водород.