День Независимости и День шахтера. Какие выходные и праздники ждут украинцев в августе
В следующем месяце украинцев ждут одни длинные выходные - с 21 по 24 августа. Мы будем отдыхать продолжительное время благодаря дополнительному выходному в честь Дня независимости Украины 24 августа и переносу рабочего дня с понедельника, 23 августа, на субботу, 28 августа.
Об этом свидетельствует Кодекс законов о труде.
Таким образом, в августе в Украине будет 10 выходных и 21 рабочий день. В честь Дня независимости страны, который приходится на 24 августа, украинцы получили дополнительный выходной.
Поскольку 24 августа - это вторник, Кабинет министров принял решение перенести рабочий день с понедельника, 23 августа, на субботу, 28 августа.
Кроме того, в августе в Украине пройдут еще десять праздников. Кроме уже упомянутого Дня независимости, дополнительные выходные в эти дни не предусмотрены:
- 4 августа - День Воздушных сил Вооруженных сил Украины
- 11 августа - День строителя и День работников ветеринарной медицины
- 11-14 августа - Курбан-байрам
- 12 августа - Международный день молодежи
- 15 августа - День археолога
- 19 августа - День пасечника
- 23 августа - День государственного флага Украины
- 24 августа - День независимости Украины
- 25 августа - День шахтера
- 31 августа - День авиации Украины и День дальнобойщика.
Ранее "Страна" приводила разные подробности о том, как будут отмечать День независимости в этом году.
Так, мы писали, что в праздник в Киеве пройдет парад, в котором примут участие служебные собаки, помогающие правоохранителям искать наркотики.
Также мы сообщали, что по случаю торжеств в Украине ожидают из Стамбула вселенского патриарха Варфоломея, которого пригласил президент Владимир Зеленский. В связи с этим в УПЦ предупредили, что в случае приезда на торжества гостя из Константинополя, их иерархов на празднике не будет.
С празднованием оказался связан языковой скандал: власти запретили выступать на концерте в честь Дня независимости одной из старейших украинских групп Green Grey. Команду вычеркнули из списка участников мероприятия из-за отсутствия песен на украинском языке.