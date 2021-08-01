В следующем месяце украинцев ждут одни длинные выходные - с 21 по 24 августа. Мы будем отдыхать продолжительное время благодаря дополнительному выходному в честь Дня независимости Украины 24 августа и переносу рабочего дня с понедельника, 23 августа, на субботу, 28 августа.

Об этом свидетельствует Кодекс законов о труде.

Таким образом, в августе в Украине будет 10 выходных и 21 рабочий день. В честь Дня независимости страны, который приходится на 24 августа, украинцы получили дополнительный выходной.

Поскольку 24 августа - это вторник, Кабинет министров принял решение перенести рабочий день с понедельника, 23 августа, на субботу, 28 августа.

Кроме того, в августе в Украине пройдут еще десять праздников. Кроме уже упомянутого Дня независимости, дополнительные выходные в эти дни не предусмотрены:

4 августа - День Воздушных сил Вооруженных сил Украины

11 августа - День строителя и День работников ветеринарной медицины

11-14 августа - Курбан-байрам

12 августа - Международный день молодежи

15 августа - День археолога

19 августа - День пасечника

23 августа - День государственного флага Украины

24 августа - День независимости Украины

25 августа - День шахтера

31 августа - День авиации Украины и День дальнобойщика.

Ранее "Страна" приводила разные подробности о том, как будут отмечать День независимости в этом году.

Так, мы писали, что в праздник в Киеве пройдет парад, в котором примут участие служебные собаки, помогающие правоохранителям искать наркотики.

Также мы сообщали, что по случаю торжеств в Украине ожидают из Стамбула вселенского патриарха Варфоломея, которого пригласил президент Владимир Зеленский. В связи с этим в УПЦ предупредили, что в случае приезда на торжества гостя из Константинополя, их иерархов на празднике не будет.

С празднованием оказался связан языковой скандал: власти запретили выступать на концерте в честь Дня независимости одной из старейших украинских групп Green Grey. Команду вычеркнули из списка участников мероприятия из-за отсутствия песен на украинском языке.