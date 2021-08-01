За прошедшие сутки, 31 июля, в Украине прививку от коронавируса получили 68 499 человек. При этом 22 902 из них ввели уже вторую дозу, и эти люди завершили цикл вакцинации, а остальные 45 597 сделали только первый укол.

Об этом свидетельствует статистика Министерства здравоохранения, обнародованная в Facebook.

Над вакцинацией украинцев от коронавируса в последний день июля работали:

420 мобильных бригад;

965 прививочных пунктов;

319 центров вакцинации.

За все время прививочной компании, которая началась в Украине в конце февраля, прививки от коронавируса получили 3 571 447 человек, среди них вакцинировались первой дозой - 3 571 445, а 2 023 258 прошли полный курс иммунизации (двое из них одну из доз получили за пределами нашей страны).

Между тем в Украине за прошлые сутки, 31 июля, обнаружили 484 новых случая коронавируса, из них 16 человек - дети. Это почти в два раза меньше, чем в пятницу, 30 июля. Такое уменьшение статистики традиционно происходит по выходным дням.

Также мы писали, что в Украине появилась возможность вакцинировать от коронавируса подростков от 12 лет и старше, но сделать это можно только при определенных обстоятельствах.