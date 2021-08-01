За прошлые сутки в Украине от коронавируса привились почти 69 тысяч человек
За прошедшие сутки, 31 июля, в Украине прививку от коронавируса получили 68 499 человек. При этом 22 902 из них ввели уже вторую дозу, и эти люди завершили цикл вакцинации, а остальные 45 597 сделали только первый укол.
Об этом свидетельствует статистика Министерства здравоохранения, обнародованная в Facebook.
Над вакцинацией украинцев от коронавируса в последний день июля работали:
- 420 мобильных бригад;
- 965 прививочных пунктов;
- 319 центров вакцинации.
За все время прививочной компании, которая началась в Украине в конце февраля, прививки от коронавируса получили 3 571 447 человек, среди них вакцинировались первой дозой - 3 571 445, а 2 023 258 прошли полный курс иммунизации (двое из них одну из доз получили за пределами нашей страны).
Между тем в Украине за прошлые сутки, 31 июля, обнаружили 484 новых случая коронавируса, из них 16 человек - дети. Это почти в два раза меньше, чем в пятницу, 30 июля. Такое уменьшение статистики традиционно происходит по выходным дням.
Также мы писали, что в Украине появилась возможность вакцинировать от коронавируса подростков от 12 лет и старше, но сделать это можно только при определенных обстоятельствах.