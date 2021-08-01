В США в субботу, 31 июля, прошла торжественная церемония крещения новой атомной подлодки "Хайман Риковер" (Hyman G. Rickover). На церемонии по традиции разбивали бутылку шампанского, и сделать это удалось только с третьего раза.

Трансляцию мероприятия вела построившая субмарину компания General Dynamics.

Церемония крещения состоялась на верфи в городе Гротон, что в штате Коннектикут. Согласно с недавно появившемуся обычаю, почетную роль разбивателя бутылки предоставили женщине. Первоначально планировалось, что ритуал совершит жена бывшего начальника штаба Военно-морских сил США Джонатана Гринерта Дарлин. Но в последний момент она решила доверить эту миссию своей дочери Саре, которая к тому же является сотрудницей General Dynamics.

Молодая женщина дважды ударила бутылкой по борту подлодки, но та не разбилась. Справиться с миссией у Сары получилось только с третьей попытки - после инструктажа военных.

Новая подлодка "Хайман Риковер" водоизмещением 7,8 тысяч тонн является многоцелевой и относится к классу Virginia IV. Она способна нести 12 крылатых ракет Tomahawk. Стоимость постройки субмарины оценивают в 2,7 миллиардов долларов.

Подлодку назвали в честь умершего в 1986 году адмирала флота США Хаймана Риковера, которого называют отцом американского атомного флота. Последний включает более двух сотен атомных субмарин подводных лодок и более двадцати атомных авианосцев и крейсеров.

"Эта подводная лодка - достойная дань уважения адмиралу Риковеру, который действительно изменил наш флот", - сказал на открытии адмирал Джеймс Колдуэлл, директор Военно-морской ядерной программы.

Между тем, как сообщала "Страна", весной американские весьма высоко оценили новую подлодку российской разработки "Казань".

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