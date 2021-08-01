За минувшие сутки, 31 июля, в Украине выявили 484 случая заражения коронавирусом. Это почти вдвое меньше, чем за предыдущий отчетный период, 30 июля, когда было зарегистрировано 916 случаев. Такие пике обычно характерны для выходных.

Статистику приводит в Фейсбуке пресс-служба Минздрава.

Из 484 новых подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом 16 зараженных составляют дети и семь - медицинские работники.

Также за минувшие сутки:

попали в больницы с COVID-19 473 человека;

умерли от последствий COVID-19 6 человек;

выздоровел после инфекции 131 человек;

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражений было зарегистрировано в Киеве (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.

Согласно данным Минздрава, 31 июля были протестированы:

методом ПЦР - 13 745 человек;

методом ИФА - 2 676 человек;

экспресс-тестами - 10 029 человек.

За все время пандемии в Украине:

заразились 2 253 269 человек;

выздоровели 2 186 994 человек;

скончался от COVID-19 - 52 951 человек;

провели ПЦР-тестов на коронавирус - 11 395 330.

Между тем в Европе доминирующим становится вариант коронавируса "дельта". Как писала "Страна", среди случаев заражений, выявленных в Финляндии, "индийского" варианта больше остальных. Причем он поражает в основном молодых людей. Треть подхвативших этот штамм - люди до тридцати лет.

А в Украине в некоторых регионах поползла вверх кривая госпитализаций зараженных коронавирусом.