Тимофей Милованов, который, как сообщала "Страна", после драки с бывшим секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Данилюком, улетел в Америку, опубликовал фото из Чикаго в темных очках.

Снимок появился около полуночи по Киевскому времени на Facebook-странице экс-министра экономики.

"Фото дня из Чикаго", - подписал Милованов снимок, на котором последствия драки скрываются за темными очками.

Он также написал, что завтра отправляется в Питтсбург, а с понедельника будет преподавать математику докторантам.

"Буду рассказывать, как оно живется американским студентам", - анонсировал экс-министр экономики.

Как писала "Стана", экс-министр экономики Тимофей Милованов после драки с бывшим секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Данилюком, улетел в Америку.

Источник "Страны" сообщает, что утром после удара Данилюка глаз Милованова "был таким затёкшим, что еле открывался".

Тем временем экс-секретарь СНБО Александр Данилюк в комментарии "Стране" назвал советника главы ОП Ермака Тимофея Милованова, которого ударил на праздновании своего дня рождения, человеком без совести и репутации.

Позже Милованов также прокомментировал драку с Данилюком, назвав его "гопником".