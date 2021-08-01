Исследование комбинации российской вакцины "Спутник V" с другими препаратами от коронавируса производства AstraZeneca и Sinopharm показало отсутствие каких-либо серьезных побочных эффектов.

К такому выводу пришли аргентинские ученые, сообщает правительство провинции Буэнос-Айрес.

Минздрав провинции со ссылкой на предварительные данные испытания утверждает, что у 41,6% участников исследования не было замечено каких-либо существенных осложнений после второй прививки. В то же время 8,4% сообщили о повышении температуры и боли в спине, а 50% - о боли в месте прививки.

Средний возраст участников испытания составляет 49 лет. Данные об эффективности комбинации препаратов к этому моменту не получены.

Напомним, 12 июля главный научный сотрудник ВОЗ Соумья Сваминатан посоветовала властям и людям не смешивать и не использовать вакцины против Covid-19 от разных производителей, назвав это "опасной тенденцией", поскольку реальных данных о воздействии на организм человека применения такого "коктейля" крайне недостаточно.

В свою очередь Европейское агентство лекарственных средств заявило о существовании "веских научных оснований", позволяющих полагать, что смешивание вакцин против коронавируса разных производителей безопасно и эффективно.

В Европейском агентстве лекарственных средств считают, что все одобренные для экстренного применения вакцины работают одинаково: стимулируют иммунный ответ на вирусный спайк-белок. Кроме того, данные из Испании и Германии говорят об "удовлетворительном иммунном ответе и отсутствии проблем с безопасностью".

Тем временем украинский Минздрав намерен разрешить комбинирование вакцин.

Как сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин, соответствующее решение группы экспертов уже есть. Сейчас рассматривается вопрос об оформлении соответствующего приказа и разработку детальных пошаговых инструкций.

Что думают врачи об идее комбинирования вакцин - читайте в нашем материале.

Также сообщалось, что таиландские ученые провели серию экспериментов на добровольцах и в результате создали защиту от штамма коронавируса "дельта". В ходе экспериментов специалисты установили, что коктейль из двух доз вакцины Sinovac и одной дозы AstraZeneca способен создать у человека достаточный иммунитет для противостояния новому штамму.

Напомним, в Беларуси создали прототип вакцины от коронавируса. Прививать ею могут начать уже в 2022 году

На данный момент препарат еще не прошел стадии испытания на животных, а также доклинические и клинические этапы проверок - поэтому ее и называют прототипом или "кандидатской" вакциной.

В Беларуси ожидают, что в 2022 году ученые передадут вакцину для широкого производства и иммунизации населения страны. На данный момент по этому вопросу НАН Беларуси ведет переговоры с министерством здравоохранения.

Сейчас НАН также задействована в создании центра вирусологии, который позволит производить препараты, эффективные против будущих штаммов инфекции.