В сети появилось первое видео интерьера нового российского лабораторного модуля "Наука", который на днях состыковался с Международной космической станцией (МКС).

Кадры с борта МКС в своем Twitter в субботу, 31 июля, опубликовал российский космонавт Олег Новицкий.

На них можно увидеть, как Новицкий и его коллега, космонавт Петр Дубров открывают люк и показывают "внутренности" модуля. На момент съемки видео он был заполнен доставленными грузами.

Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля #Наука!



Совсем скоро проведем для вас более подробную экскурсию) pic.twitter.com/Jtnb2Ju6Pl July 31, 2021

Напомним, Международной космической станции (МКС) 29 июля произошла нештатная ситуация. Вечером по киевскому времени внезапно произвольно включились двигатели недавно пристыкованного модуля "Наука". Из-за этого станция начала бесконтрольно вращаться.

По мнению директора российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, инцидент спровоцировала эйфория и расслабленность сотрудников в Центре управления полетами.

Ранее сегодня космонавт Новицкий рассказал, что на Международной космической станции из нового модуля "Наука" при открытии люка вылетел болт, длина которого составляла около двух сантиметров. В то же время он заверил, что в модуле отсутствовала пыль и в остальном визуально все было в порядке.

"Страна" также писала, что Россия завершит участие в МКС и построит свою орбитальную станцию. Это произойдет после прекращения эксплуатации Международной космической станции до 2028 года.

До этого в концерне сообщили, что использовать Международную космическую станцию после 2024 года небезопасно в связи со старением технического оснащения комплекса. В связи с этим Россия планирует завершить эксплуатацию МКС до 2028 года. До этого периода "Роскосмос" поручил профильным предприятиям поддерживать безопасность российской части МКС до создания новой российской станции.

Тем временем в NASA хотят продлить работу МКС на орбите Земли до 2030 года. Между тем осенью 2020 года Россия уже заявляла, что хочет отказаться от участия в МКС и построить свою станцию. В апреле уже текущего года в РФ озвучили сроки, когда этот план будет реализован - 2025 год.

Мы также писали, что в скором времени у скафандров на МКС заканчивается гарантийный срок, контрактов на производство новых пока нет. Поэтому российские космонавты могут потерять возможность выходить в открытый космос.

Также "Страна" сообщала, что в NASA хотят продлить работу МКС на орбите Земли до 2030 года. На встрече с главой Роскосмоса представитель НАТО положительно оценил двустороннее взаимодействие в космосе, которое началось со стыковки в рамках программы "Союз - Аполлон" в 1975 году, а также заявил о намерении продлить эксплуатацию МКС при обеспечении необходимого государственного финансирования до 2030 года. Рогозин поддержал главу NASA и добавил, что РФ полностью выполняет обязательства по поддержанию эксплуатации МКС. Также он рассказал о планах по развитию российского сегмента станции.