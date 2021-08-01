Модуль пока заполнен доставленными грузами. Скриншот

В сети появилось первое видео интерьера нового российского лабораторного модуля "Наука", который на днях состыковался с Международной космической станцией (МКС).

Кадры с борта МКС в своем Twitter в субботу, 31 июля, опубликовал российский космонавт Олег Новицкий.

На них можно увидеть, как Новицкий и его коллега, космонавт Петр Дубров открывают люк и показывают "внутренности" модуля. На момент съемки видео он был заполнен доставленными грузами.

Напомним, Международной космической станции (МКС) 29 июля произошла нештатная ситуация. Вечером по киевскому времени внезапно произвольно включились двигатели недавно пристыкованного модуля "Наука". Из-за этого станция начала бесконтрольно вращаться.

По мнению директора российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, инцидент спровоцировала эйфория и расслабленность сотрудников в Центре управления полетами.

Ранее сегодня космонавт Новицкий рассказал, что на Международной космической станции из нового модуля "Наука" при открытии люка вылетел болт, длина которого составляла около двух сантиметров. В то же время он заверил, что в модуле отсутствовала пыль и в остальном визуально все было в порядке.

"Страна" также писала, что Россия завершит участие в МКС и построит свою орбитальную станцию. Это произойдет после прекращения эксплуатации Международной космической станции до 2028 года.

До этого в концерне сообщили, что использовать Международную космическую станцию после 2024 года небезопасно в связи со старением технического оснащения комплекса. В связи с этим Россия планирует завершить эксплуатацию МКС до 2028 года. До этого периода "Роскосмос" поручил профильным предприятиям поддерживать безопасность российской части МКС до создания новой российской станции.

Тем временем в NASA хотят продлить работу МКС на орбите Земли до 2030 года. Между тем осенью 2020 года Россия уже заявляла, что хочет отказаться от участия в МКС и построить свою станцию. В апреле уже текущего года в РФ озвучили сроки, когда этот план будет реализован - 2025 год.

Мы также писали, что в скором времени у скафандров на МКС заканчивается гарантийный срок, контрактов на производство новых пока нет. Поэтому российские космонавты могут потерять возможность выходить в открытый космос.

Также "Страна" сообщала, что в NASA хотят продлить работу МКС на орбите Земли до 2030 года. На встрече с главой Роскосмоса представитель НАТО положительно оценил двустороннее взаимодействие в космосе, которое началось со стыковки в рамках программы "Союз - Аполлон" в 1975 году, а также заявил о намерении продлить эксплуатацию МКС при обеспечении необходимого государственного финансирования до 2030 года. Рогозин поддержал главу NASA и добавил, что РФ полностью выполняет обязательства по поддержанию эксплуатации МКС. Также он рассказал о планах по развитию российского сегмента станции.

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