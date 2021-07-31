В Киеве, в районе Приорки, на улице Ивашкевича в троллейбусе пассажир с велосипедом напал на другого пассажира из-за замечания. В ходе драки он разбил голову оппоненту велосипедной флягой.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Фейсбуке.

Сообщается, что инцидент произошел в троллейбусе №24. Там пассажир с велосипедом не удержал "двухколесного коня" и уронил его на другого пассажира.

Тот сделал ему замечание, но велосипедист стал конфликтовать. Как пишет "Киев оперативный", закончилось темм, что велосипедист схватил велосипедную флягу и разбил ею голову оппоненту.

Пострадавшего доставили в больницу, а велосипедиста в отделение полиции.

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Напомним, в Киеве у восемнадцатилетнего парня обнаружили наркотики на сотни тысяч гривен

Как сообщили в полиции, во время отработки оперативной информации полицейские задержали 18-летнего парня, у которого обнаружилась партия вещества похожего на каннабис, размером в 1 кг.

Затем в ходе обыска по адресу проживания задержанного правоохранители изъяли ещё 191 свёрток порошкообразного вещества похожего на амфетамин, масса которого составила 200 г. Также было выявлено около 500 кг каннабиса, около 40 г вещества, похожего на психотропное вещество MDMA, около 60 г вещества, похожего на психотропное вещество PVP, которые задержанный хранил для сбыта наркозависимым.