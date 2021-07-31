В Беларуси разработали прототип вакцина от коронавируса. Его планируют использовать для прививок на территории республики уже в следующем году.

Об этом в субботу, 31 июля, в эфире телеканала "Беларусь-1" сообщил глава президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков

По его словам, на данный момент препарат еще не прошел стадии испытания на животных, а также доклинические и клинические этапы проверок - поэтому ее и называют прототипом или "кандидатской" вакциной.

В то же время он выразил уверенность, что в 2022 году ученые передадут вакцину для широкого производства и иммунизации населения Беларуси. На данный момент по этому вопросу НАН Беларуси ведет переговоры с министерством здравоохранения.

Гусаков добавил, что сейчас НАН также задействована в создании центра вирусологии, который позволит производить препараты, эффективные против будущих штаммов инфекции.

Тем временем в Украине разрабатываются три кандидата на вакцину от коронавируса. Одна из них создается по технологии схожей с той, которую использует американская компания Moderna.

В прошлом году мы разбирались, какие перспективы есть у планов по производству вакцины от коронавируса и кто этим сможет потенциально заниматься.