Милованов прокомментировал драку с Данилюком, назвав его "гопником"
Внештатный советник руководителя Офиса президента, экс-министр экономики Тимофей Милованов назвал ударившего его по лицу экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка "гопником" и заявил, что решение о снятии его кандидатуры с конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности не было принято по указке из ОП.
Свою версию событий, произошедших вечером 30 июля, во время дня рождения Данилюка, он расписал в своем Facebook.
"Александр Данилюк врет. Я не говорил что было указание Офиса снять Данилюка (с конкурса на должность главы БЭБ - Ред.). Наоборот, я сказал что это решение комиссии - снять 11 кандидатов. Решение готовила рабочая группа на основе закона. Комиссия утвердила это решение. Когда Данилюк узнал, что это было решение независимое от офиса и я лично считаю это решение правильным - он взбесился. После этого он начал обвинять меня в нарушении закона и сказал что он уже договорился с НАПК (Национальное агентство по противодействию коррупции - Ред.), что те выдадут справку об этом", - написал Милованов.
Также он добавил, что во время конфликта просил Данилюка не переходить на личности и не политизировать процесс избрания главы БЭБ, а "просто научиться заполнять документы и далее идти в суд". После этого, по словам экс-министра экономики, Данилюк обвинил его в сотрудничестве с властью, на что в ответ Милованов напомнил своему оппоненту "как он работал и получал деньги от Януковича". После этого, по утверждению советника главы ОП, экс-секретарь СНБО перешел к физическому насилию.
"Данилюк не реформатор, а гопник и позер. Он применяет физическое и моральное давление. Реформа БЭБ не его реформа, она была подготовлена другими людьми. Он ничем не отличается от Януковича или Коломойского. Потому что он применяет те же методы. Данилюка не интересует судьба Украины, а только свое эго и власть. Более того, он предатель. Он предал все команды с которыми работал - Януковича, потом Порошенко, позже Зеленского", - добавил Милованов.
Он также заверил, что комиссия по отбору в БЭБ действует на основании закона, а конкурс можно пройти честно, "если готовиться".
"Нет никаких априори хороших или плохих кандидатов. Есть правила которые нужно выполнять. Конкурс ведется не на ФБ, а процедурно на основе фактов. Данилюк неадекватный человек, которого и близко нельзя допускать к власти или государственной службе", - резюмировал Милованов.
Ряд пользователей Facebook неоднозначно отреагировали на этот пост в комментариях под ним.
"Что ж вы пошли на День рождения к предателю и гопнику то", - спросила журналист Мария Жартовская.
В ответ на это Милованов заявил, что пришел, "чтобы объясниться и уменьшить вероятность конфликта", однако ему это не удалось.
"А норм быть реформатором, который ходит на ДР тех, кто зависит от него в плане возможных назначений? Или Вы ко всем кандидатам на ДР ходите?" - спросил другой комментатор.
"Я не реформатор, я глава комиссии и делаю свою работу четко и жестко. Прийти к кандидату которого не допустили чтобы лично объяснить позицию - это хороший тон. Конфликта интересов нет потому что в этот момент Данилюк уже был недопущен" - ответил Милованов.
"А еще несколько часов назад он был "все равно нормальный человек" и друг", - возразил другой пользователь социальной сети.
"Он нормальный человек. Его просто занесло. Ему ослепило глаза. Это пройдет", - считает Милованов.
"Благодаря Данилюку активы Коломойского везде арестованы. Кажется гопник и позер здесь кто-то другой", - выразил такое мнение один из комментаторов.
"Это благодаря Гонтаревой (экс-главе НБУ - Ред.). Данилюк по уголкам прятался когда было нужно решения принимать. Я тогда работал в совете НБУ", - возразил экс-министр экономики.
Напомним, вечером в пятницу, 30 июля, Данилюк на праздновании своего дня рождения ударил по лицу Тимофея Милованова. Удар пришелся в левый глаз бывшего министра.
Накануне, 29 июля конкурсная комиссия, которую возглавляет Милованов, не допустила Данилюка к участию в конкурсе на пост главы Бюро экономической безопасности. По версии комиссии, диплом Университета Индианы экс-главы секретаря СНБО не соответствует требованиям.
Отметим, что заявки на участие в конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности, которое заработает 25 сентября, отправили более 50 человек.