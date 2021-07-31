Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о задержании первого подозреваемого в поджоге леса, в результате которого на юге страны погибли по меньшей мере четыре человека. Глава государства также допустил, что в пожаре виновны некие "предатели".

Об этом он заявил в ходе выступления в субботу, 31 июля.

По словам Эрдоргана, власти Турции расследуют причины лесных пожаров, одна из версий - намеренный поджог. Также он заявил, что "если есть такие предатели, способные сжечь собственную родину, они понесут самое строгое наказание".

Глава турецкого государства заявил, что правоохранители задержали в Миласе (провинция Мугла - Ред.) первого подозреваемого в поджоге леса. Президент добавил, что если версия о диверсии, как причине пожаров, окажется правдой, то "наказать виновных - наш долг".

Эрдоган также объявил, что по состоянию на сегодняшний вечер, большинство очагов возгорания уже локализованы и потушены. Он также упомянул, что в рамках помощи в борьбе с пожарами Украина, Азербайджан, Иран и Россия направили Турции самолеты. На меры по устранению ущерба от лесных пожаров в регионахстраны на данном этапе выделено 50 миллионов турецких лир (около 159 миллионов гривен - Ред.).

Antalya/Manavgat | Orman Yangınları Hakkında Bilgi ve İnceleme https://t.co/F4uiHxDECL — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 31, 2021

Напомним, масштабные лесные пожары на юге Турции начались 28 июля. По последним данным, четыре человека погибли, больше 180 пострадали. Руководство страны объявило побережье зоной бедствия.

Ранее мы писали, что отдыхающих людей начали эвакуировать из трех пятизвездочных отелей в Бодруме. Решение выселить людей из номеров было принято в профилактических целях.

"Страна" разбиралась, что грозит украинским туристам из-за этих пожаров, которые разбушевались в Турции в разгар сезона отпусков.