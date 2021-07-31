Варианты прямых закупок газа у Российской Федерации Украиной не рассматриваются. Вместо этого Украина будет стремиться уменьшать потребление газа и увеличивать собственную добычу.

Об этом глава правления НАК "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил в интервью для "Радио Свобода"

В частности, он заявил, что разговоры о покупке газа у России в Нафтогазе "ни с кем не ведут".

"Мы в принципе хотим, чтобы Украина начала экспортировать газ, а не импортировать", - добавил он.

По словам Витренко, сейчас добывается около 20 млрд кубометров в год, в то время как потребление по стране, согласно его данным, составляет около 30 миллиардов кубометров в год.

В этом ключе государство будет стремиться увеличивать добычу газа, чтобы ее объем был выше внутреннего потребления.

Кроме того, по мнению главы Нафтогаза, следует уменьшать потребление газа, особенно в сфере теплоснабжения.

"Украина имеет возможности переходить в централизованном теплоснабжении с газа как из источника энергии, например, на биомассу или биогаз соответственно. Есть уже много кейсов, когда в маленьких городах люди переводят котельные на местную биомассу", - сказал Витренко.

Напомним, Витренко также говорил в этом интервью, что Украина готова вести переговоры по продлению контракта на транзит газа после 2024 года. Но такие переговоры придется вести не с Германией, а с "Газпромом".

"Страна" также сообщала, что глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина будет добиваться того, чтобы "Северный поток-2" не был сертифицирован и не мог быть запущен.

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