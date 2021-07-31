Россия, на фоне объявленных намерений по прекращению эксплуатации Международной космической станции до 2028 года, готовится построить свою станцию под названием РОСС (Российская орбитальная служебная станция).

Об этом сообщает пресс-служба российской государственной корпорации "Роскосмос".

По словам представителей ведомства, для того, чтобы избежать перерыва в освоении околоземного космического пространства после прекращения эксплуатации МКС компания предложила создать национальный пилотируемый космический комплекс на низкой околоземной орбите под названием РОСС.

По мнению представителей "Роскосмоса", РОСС станет "эволюционным шагом" в создании программы полетов к Марсу, освоению Луны и реализации других программ в космосе.

Напомним, ранее в концерне сообщили, что использовать Международную космическую станцию после 2024 года небезопасно в связи со старением технического оснащения комплекса. В связи с этим Россия планирует завершить эксплуатацию МКС до 2028 года. До этого периода "Роскосмос" поручил профильным предприятиям поддерживать безопасность российской части МКС до создания новой российской станции.

Тем временем в NASA хотят продлить работу МКС на орбите Земли до 2030 года. Между тем осенью 2020 года Россия уже заявляла, что хочет отказаться от участия в МКС и построить свою станцию. В апреле уже текущего года в РФ озвучили сроки, когда этот план будет реализован - 2025 год.

Ранее мы писали, что в скором времени у скафандров на МКС заканчивается гарантийный срок, контрактов на производство новых пока нет. Поэтому российские космонавты могут потерять возможность выходить в открытый космос.

Также "Страна" сообщала, что в NASA хотят продлить работу МКС на орбите Земли до 2030 года.

Между тем осенью Россия заявляла, что хочет отказаться от участия в МКС и построить свою орбитальную станцию.

В апреле в РФ озвучили конкретные сроки, когда это будет сделано: 2025 год.

Ранее "Страна" рассказывали, как СССР опередил США, отправив первым человека в космос, и прогнозировали, куда дальше полетят земляне.

Мы также сообщали, что в NASA перенесли высадку человека на Луну, которая планировалась на 2024 год.