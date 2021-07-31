Россия завершит участие в МКС и построит свою орбитальную станцию
Россия, на фоне объявленных намерений по прекращению эксплуатации Международной космической станции до 2028 года, готовится построить свою станцию под названием РОСС (Российская орбитальная служебная станция).
Об этом сообщает пресс-служба российской государственной корпорации "Роскосмос".
По словам представителей ведомства, для того, чтобы избежать перерыва в освоении околоземного космического пространства после прекращения эксплуатации МКС компания предложила создать национальный пилотируемый космический комплекс на низкой околоземной орбите под названием РОСС.
По мнению представителей "Роскосмоса", РОСС станет "эволюционным шагом" в создании программы полетов к Марсу, освоению Луны и реализации других программ в космосе.
Напомним, ранее в концерне сообщили, что использовать Международную космическую станцию после 2024 года небезопасно в связи со старением технического оснащения комплекса. В связи с этим Россия планирует завершить эксплуатацию МКС до 2028 года. До этого периода "Роскосмос" поручил профильным предприятиям поддерживать безопасность российской части МКС до создания новой российской станции.
Тем временем в NASA хотят продлить работу МКС на орбите Земли до 2030 года. Между тем осенью 2020 года Россия уже заявляла, что хочет отказаться от участия в МКС и построить свою станцию. В апреле уже текущего года в РФ озвучили сроки, когда этот план будет реализован - 2025 год.
Ранее мы писали, что в скором времени у скафандров на МКС заканчивается гарантийный срок, контрактов на производство новых пока нет. Поэтому российские космонавты могут потерять возможность выходить в открытый космос.
Также "Страна" сообщала, что в NASA хотят продлить работу МКС на орбите Земли до 2030 года.
Между тем осенью Россия заявляла, что хочет отказаться от участия в МКС и построить свою орбитальную станцию.
В апреле в РФ озвучили конкретные сроки, когда это будет сделано: 2025 год.
Ранее "Страна" рассказывали, как СССР опередил США, отправив первым человека в космос, и прогнозировали, куда дальше полетят земляне.
Мы также сообщали, что в NASA перенесли высадку человека на Луну, которая планировалась на 2024 год.