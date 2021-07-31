Украинская компания-перевозчик "Укрзализныця" объявила о запуске ночных поездов по четырем направлениям, сообщением с курортными городами - Одессой и Запорожьем.

Об этом сообщила пресс-служба компании в своем телеграм-канале.

"Укрзализныця" запускает четыре поезда:

Львов - Одесса (№258/257)

отправление из Львова с 30 июля по 10 сентября по парным числам в 17:30;





отправление из Одессы с 1 августа по 11 сентября по непарным числам в 17:00.

Одесса - Харьков (№242/241)

отправление из Одессы 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 августа в 23:37;





отправление из Харькова 6, 8, 16, 18, 20, 26, 28 августа в 17:36.

Запорожье - Одесса (№246/245)

отправление из Запорожья 5, 15 и 25 августа в 04:20.

Харьков - Запорожье

отправление из Харькова 11, 23 и 31 августа в 01:40.

Напомним, 16 июля, "Укрзализныця" запустила две пары пригородных поездов из Одессы в Белгород-Днестровский. Они будут проходить через курорты Одесской области.

Также мы писали, что с 19 июля компания возобновила следование двух пригородных поездов, которые объединят ключевые населенные пункты в Луганской и Донецкой области.

Помимо этого железнодорожный перевозчик со 2 июля запустил скоростной поезд "Интерсити" №747/748 сообщением "Киев – Тернополь".