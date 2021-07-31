Украина готова вести переговоры по продлению контракта на транзит газа после 2024 года. Но такие переговоры придется вести не с Германией, а с "Газпромом".

Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью "Радио Свобода"

Он рассказал, что переговоры насчет продления транзитного контракта еще не начинались, но ведение таких переговоров с правительством Германии Витренко не считает уместным. Витренко уточнил, что вместо этого "нужно вести эти переговоры с "Газпромом".

Он также сообщил о намерении Украины провести переговоры с европейскими компаниями.

Это он объяснил заинтересованностью Украины в том, что компании из Европы бронировали мощности украинской газотранспортной системы, а не только "Газпром".

Он уточнил, что начаться такие переговоры должны "не после 2024 года, а уже сейчас".

"Страна" также сообщала, что глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что Украина будет добиваться того, чтобы "Северный поток-2" не был сертифицирован и не мог быть запущен.

Он признал, что проиграна "битва" но заявил, что "война" против "СП - 2" продолжается

Напомним, 21 июля Министерство иностранных дел ФРГ опубликовало совместное заявление США и Германии по сделке касательно "Северного потока-2".

"Страна" подробно анализировала, что она значит с экономической точки зрения.

На днях "Страна" писала, что российское судно "Академик Черский", которое в июле переместилось в воды Германии для достройки "Северного потока-2", завершило первоначально запланированный объем работ по строительству "Северного потока - 2".

В компании сообщили, что магистраль готова на 99%. Оставшийся участок заканчивает трубоукладочное судно "Фортуна".

Глава крупнейшей в Центральной Европе австрийской нефтегазовой компании "OMV", который участвует в проекте, Райнер Зеле выразил надежду на запуск газопровода в этом году. Он также заявил, что строительство должны завершить в конце августе.

Райнер Зеле поддержал сделку между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку-2".

Напомним, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия завершит строительство газопровода до конца лета 2021 года, после чего его введут в эксплуатацию. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что полностью трубопровод будет готов через 1,5-2 месяца.

Также мы рассказывали, что 11 июня завершили строительство морской части первой нитки российского газопровода и наполнили газом. Тогда же компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 объявила о начале пусконаладочных работ по заполнению газопровода газом.