Старшая внучка Лукашенко вышла замуж. Президент Беларуси пришел на свадьбу. Фото

23-летняя Виктория Лукашенко, внучка президента Беларуси Александра Лукашенко, вышла замуж. Глава республики лично поздравил молодоженов с этим событием.

Об этом в субботу, 31 июля, сообщает телеграм-канал президентского пула журналистов.

По их данным, свадьба прошла достаточно скромно, на мероприятии было всего около семидесяти гостей, при том, что ресторан вмещает всего чуть более 100 человек.

Также журналисты сообщили, что на мероприятии президент республики поздравил виновников торжества словами "Вы пишете вашу историю". Полный текст поздравления журналисты не приводят.

Известно, что Виктория Лукашенко родилась в 1998 году. Она является дочерью старшего сына президента Беларуси Виктора Лукашенко, главы Национального олимпийского комитета республики. Девушка успела сыграть в двух фильмах ("Гадание при свечах" и "На спине у кота"), окончить обучение в минской гимназии и поступить в Белорусский государственный университет на платное обучение по специальности "мировая экономика".

Ранее мы писали о том, как Лукашенко взял своего младшего сына Николая на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Они вместе плавали на корабле, смотрели на дельфинов и ужинали за одним столом.

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