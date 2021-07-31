Штамм коронавируса "дельта", который отличается от других вариантов инфекции повышенной заразностью, доминирует среди случаев заражений, выявленных в Финляндии.

Об этом сообщает финское издание Yle.Fi со ссылкой на данные Института общественного здоровья THL.

По словам экспертов, большинство новых заражений в стране на данный момент представляют собой "дельта"-штамм коронавируса. Также в Финляндии впервые с марта текущего года выявлено 794 случаев коронавирусной болезни.

Треть всех новых случаев приходится на молодых людей возрастом от 20 до 29 лет. Большинство из них приходится на столицу страны Хельсинки. По состоянию на сегодня в стране с коронавирусом госпитализированы 65 жителей Финляндии, из них 7 человек находятся в реанимационных отделениях.

Напомним, 20 июля министерство здравоохранения Украины рекомендовало гражданам готовиться к третьей волне пандемии коронавируса в связи с активным распространением "индийского" штамма "дельта" по всему миру. В Минздраве призывают украинцев не откладывать вакцинацию от коронавируса, чтобы обезопасить себя от заражения опасным штаммом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, новая вспышка коронавируса в Украине, спровоцированная "дельта"-штаммом, может продлиться три месяца - с конца августа и до зимы.

В свою очередь министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что "дельта" вытеснит другие разновидности коронавируса к концу лета.