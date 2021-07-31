Адвокат Николая Чауса, Ростислав Кравец, несколько часов сегодня прождал в СБУ встречи со своим клиентом. Однако к Чаусу его так и не допустили.

Об этом "Стране" рассказал сам Кравец.

"СБУ спрятала голову в песок. Мы это зафиксировали. Я просидел несколько часов в СБУ, связался с дежурным следственного управления. К клиенту меня не пропускают. Никто не объясняет причины. Мол, не слышали, что у нас есть Чаус. Симулируют сумасшествие", - сказал Кравец.



Но адвокат Чауса говорит, что собирается подавать жалобу на сотрудников СБУ.

"Даже если к Чаусу применили способы защиты, то есть, его не задержали, а защищают как важного свидетеля, у меня как у адвоката все равно должен быть доступ к клиенту. Но тут правоохранительные органы Украины совершают преступление. Пора с этим заканчивать. Пока поехал готовить еженедельный обзор судебной практики. Подам заявление в ГБР. Понятно, что эффективность от этого нулевая, но все же", - отметил Кравец.

По его словам, в скором времени должен состояться суд по мере пресечения над Чаусом.

"60 часов с момента задержания истекают в 3 часа ночи понедельника. Если его задержали, его должны доставить в суд. Если не задержали, будем выяснять. Потому что такой практики крайне мало. Буду добиваться встречи с клиентом. Даже если в отношении него применены средства безопасности, у меня как у адвоката должен быть доступ к клиенту", - заявил Кравец.

Напомним, вчера похищенного судью Николая Чауса нашли. Он заявил полиции, что был похищен. Как рассказал источник, в полицию поступило обращение от старосты села Мазуровка. Он рассказал, что в селе обнаружил гражданина Николая Алексеевича Чауса, который сообщил ему, что он был похищен.

Однако, история с появлением в Украине судьи Чауса вчера не закончилась его обнаружением в одном из сел под Винницей. Дальше Национальное антикоррупционное бюро, которое разыскивает Чауса за взятку еще с 2016 года, попыталось отбить судью у СБУ, которая везла его в Киев. Началась погоня, во время которой антикоррупционеры сбили мотоциклиста. Но в итоге Чауса им не отдали. А его адвокатам сказали, что в СБУ судьи нет.

Что все это означает и когда Николая Чауса предъявят общественности - разбиралась "Страна".